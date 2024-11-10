Три спортсменки из Челябинской области — Анастасия Кононова, Ирина Автина и Оксана Чилякова завоевали бронзовые медали на чемпионате России по боксу среди женщин. Соревнования проходили с 1 по 10 ноября, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
«Сборную команду Челябинской области представляли 11 спортсменок. По итогам состязаний трое девушек вошли в число сильнейших и завоевали бронзовые награды. Это Анастасия Кононова (60 кг), Ирина Автина (60 кг) и Оксана Чилякова (75 кг)», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по боксу среди женщин проходил в начале ноября в Серпухове (Московская область). Соревнования собрали более 150 участниц из 48 регионов.
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