10 ноября 2024

В Екатеринбурге после застолья умер школьник

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток выпил пол-литра абсента (архивное фото)
Подросток выпил пол-литра абсента (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 10 ноября в одной из квартир Юго-Западного микрорайона обнаружили труп 16-летнего школьника. Незадолго до смерти подросток вместе с друзьями употреблял алкоголь, выпив пол-литра абсента. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Подростки выпивали накануне. Около трех ночи двое легли спать, а 16-летний парень остался сидеть в телефоне. Утром все проснулись, однако третий школьник еще спал. Ближе к 13:00 его попытались разбудить, но не смогли», — сказал собеседник. Ребята сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть их приятеля.

Известно, что погибший школьник родом из поселка под Екатеринбургом. В уральскую столицу он приехал погостить у друга. Воспитывался в полной семье, на учете по делам несовершеннолетних не стоял.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге 10 ноября в одной из квартир Юго-Западного микрорайона обнаружили труп 16-летнего школьника. Незадолго до смерти подросток вместе с друзьями употреблял алкоголь, выпив пол-литра абсента. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Подростки выпивали накануне. Около трех ночи двое легли спать, а 16-летний парень остался сидеть в телефоне. Утром все проснулись, однако третий школьник еще спал. Ближе к 13:00 его попытались разбудить, но не смогли», — сказал собеседник. Ребята сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть их приятеля. Известно, что погибший школьник родом из поселка под Екатеринбургом. В уральскую столицу он приехал погостить у друга. Воспитывался в полной семье, на учете по делам несовершеннолетних не стоял. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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