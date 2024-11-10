В Екатеринбурге после застолья умер школьник

В Екатеринбурге 10 ноября в одной из квартир Юго-Западного микрорайона обнаружили труп 16-летнего школьника. Незадолго до смерти подросток вместе с друзьями употреблял алкоголь, выпив пол-литра абсента. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Подростки выпивали накануне. Около трех ночи двое легли спать, а 16-летний парень остался сидеть в телефоне. Утром все проснулись, однако третий школьник еще спал. Ближе к 13:00 его попытались разбудить, но не смогли», — сказал собеседник. Ребята сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть их приятеля.
Известно, что погибший школьник родом из поселка под Екатеринбургом. В уральскую столицу он приехал погостить у друга. Воспитывался в полной семье, на учете по делам несовершеннолетних не стоял.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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