В Тюмени рухнут цены на дачи

В Тюмени зимой цены на дачи опустятся на 10%. Об этом рассказал руководитель дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Роман Малысевич. По его словам, спрос на загородные дома снизится на 40%.
«Зимой в Тюменской области на 5-10% снизятся цены на дачи. При этом стоимость благоустроенных дач (с отоплением, водоснабжением, ванной комнатой и туалетом в доме) не изменится», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на эксперта.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с января по сентябрь объемы продаж квартир в новостройках упали на 23%. Стоимость квадратного метра выросла на конец сентября на 9,1% — до 137,8 тысячи рублей.
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