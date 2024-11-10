10 ноября 2024

В Тюмени рухнут цены на дачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи подешевеют на 5-10%
Дачи подешевеют на 5-10% Фото:

В Тюмени зимой цены на дачи опустятся на 10%. Об этом рассказал руководитель дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Роман Малысевич. По его словам, спрос на загородные дома снизится на 40%.

«Зимой в Тюменской области на 5-10% снизятся цены на дачи. При этом стоимость благоустроенных дач (с отоплением, водоснабжением, ванной комнатой и туалетом в доме) не изменится», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на эксперта.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с января по сентябрь объемы продаж квартир в новостройках упали на 23%. Стоимость квадратного метра выросла на конец сентября на 9,1% — до 137,8 тысячи рублей.

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В Тюмени зимой цены на дачи опустятся на 10%. Об этом рассказал руководитель дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Роман Малысевич. По его словам, спрос на загородные дома снизится на 40%. «Зимой в Тюменской области на 5-10% снизятся цены на дачи. При этом стоимость благоустроенных дач (с отоплением, водоснабжением, ванной комнатой и туалетом в доме) не изменится», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на эксперта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с января по сентябрь объемы продаж квартир в новостройках упали на 23%. Стоимость квадратного метра выросла на конец сентября на 9,1% — до 137,8 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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