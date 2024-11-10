10 ноября 2024

Пермяк отсудил у мэрии 376 тысяч рублей за то, что его машину облило кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Горячей водой залило несколько автомобилей
Горячей водой залило несколько автомобилей Фото:

В апреле 2024 года в микрорайоне Крохалева пермяк оставил свой автомобиль на парковке. В это время прорвало трубу, а его машину облило кипятком и засыпало камнями. Мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию.

«На улице Гусарова, 22 12 апреля прорвало трубу с кипятком. Горячей водой залило четыре машины, припаркованные рядом. Владелец одной из них подал на мэрию Перми иск и отсудил 376 тысяч рублей», — пишет 59.ru со ссылкой на юриста Александра Сидорова.

Уточняется, что труба была бесхозная. Администрация города пыталась переложить ответственность на «Т-Плюс», но не получилось. Еще один владелец пострадавшего автомобиля обратился в суд с требованием возместить 250 тысяч рублей. Его дело еще находится на рассмотрении.

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В апреле 2024 года в микрорайоне Крохалева пермяк оставил свой автомобиль на парковке. В это время прорвало трубу, а его машину облило кипятком и засыпало камнями. Мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию. «На улице Гусарова, 22 12 апреля прорвало трубу с кипятком. Горячей водой залило четыре машины, припаркованные рядом. Владелец одной из них подал на мэрию Перми иск и отсудил 376 тысяч рублей», — пишет 59.ru со ссылкой на юриста Александра Сидорова. Уточняется, что труба была бесхозная. Администрация города пыталась переложить ответственность на «Т-Плюс», но не получилось. Еще один владелец пострадавшего автомобиля обратился в суд с требованием возместить 250 тысяч рублей. Его дело еще находится на рассмотрении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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