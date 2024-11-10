Пермяк отсудил у мэрии 376 тысяч рублей за то, что его машину облило кипятком

В апреле 2024 года в микрорайоне Крохалева пермяк оставил свой автомобиль на парковке. В это время прорвало трубу, а его машину облило кипятком и засыпало камнями. Мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию.
«На улице Гусарова, 22 12 апреля прорвало трубу с кипятком. Горячей водой залило четыре машины, припаркованные рядом. Владелец одной из них подал на мэрию Перми иск и отсудил 376 тысяч рублей», — пишет 59.ru со ссылкой на юриста Александра Сидорова.
Уточняется, что труба была бесхозная. Администрация города пыталась переложить ответственность на «Т-Плюс», но не получилось. Еще один владелец пострадавшего автомобиля обратился в суд с требованием возместить 250 тысяч рублей. Его дело еще находится на рассмотрении.
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