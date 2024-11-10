10 ноября 2024
09 ноября 2024

Кинотеатры ХМАО сняли с проката фильм «Веном 3»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Веном 3» временно перестали показывать в кинотеатрах ХМАО
«Веном 3» временно перестали показывать в кинотеатрах ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе кинотеатры временно сняли с проката новый зарубежный фильм «Веном: Последний танец». Информацию URA.RU подтердили в самих кинозалах.

«Неделю показывали [фильм], а сейчас неделя перерыва. С 14 ноября опять будет идти в прокате», — пояснили журналисту агентства в одном из кинотеатров Нижневартовска.

Аналогичную информацию подтвердили в другом кинозале города, пояснив, что ленту временно сняли с проката, чтобы поддержать отечественные премьеры. В отдельных кинотеатрах Сургута при этом кинокомикс продолжают показывать. А в Ханты-Мансийске, согласно афишам, прокат стартует только в конце недели.

Ранее URA.RU рассказывало, что фильм «Веном 3» сняли с проката и в других регионах России. Среди них, например, оказалась Курганская область.

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В Ханты-Мансийском автономном округе кинотеатры временно сняли с проката новый зарубежный фильм «Веном: Последний танец». Информацию URA.RU подтердили в самих кинозалах. «Неделю показывали [фильм], а сейчас неделя перерыва. С 14 ноября опять будет идти в прокате», — пояснили журналисту агентства в одном из кинотеатров Нижневартовска. Аналогичную информацию подтвердили в другом кинозале города, пояснив, что ленту временно сняли с проката, чтобы поддержать отечественные премьеры. В отдельных кинотеатрах Сургута при этом кинокомикс продолжают показывать. А в Ханты-Мансийске, согласно афишам, прокат стартует только в конце недели. Ранее URA.RU рассказывало, что фильм «Веном 3» сняли с проката и в других регионах России. Среди них, например, оказалась Курганская область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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