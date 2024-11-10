Кинотеатры ХМАО сняли с проката фильм «Веном 3»

В Ханты-Мансийском автономном округе кинотеатры временно сняли с проката новый зарубежный фильм «Веном: Последний танец». Информацию URA.RU подтердили в самих кинозалах.
«Неделю показывали [фильм], а сейчас неделя перерыва. С 14 ноября опять будет идти в прокате», — пояснили журналисту агентства в одном из кинотеатров Нижневартовска.
Аналогичную информацию подтвердили в другом кинозале города, пояснив, что ленту временно сняли с проката, чтобы поддержать отечественные премьеры. В отдельных кинотеатрах Сургута при этом кинокомикс продолжают показывать. А в Ханты-Мансийске, согласно афишам, прокат стартует только в конце недели.
Ранее URA.RU рассказывало, что фильм «Веном 3» сняли с проката и в других регионах России. Среди них, например, оказалась Курганская область.
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