10 ноября 2024

Челябинский хоккеист Ничушкин возвращается на лед после полугодового наказания

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Валерий Ничушкин возвращается на лед
Валерий Ничушкин возвращается на лед Фото:

Воспитанник «Трактора», играющий в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», вернется в состав после полугодового отстранения. Об этом 11 ноября сообщили специализированные telegram-каналы.

«Главный тренер „Эвеланш“ Джаред Беднар рассказал, что Валера сыграет уже в эту субботу в матче против „Кэпиталс“. Напомним, что форвард был отстранен на полгода из-за нарушения условий прохождения второго этапа программы помощи игрокам», — сообщает telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске».

Ничушкину 29 лет. Он является воспитанником хоккейной школы «Трактор». С 2013 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Играл за «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», с которой в 2022 году выиграл Кубок Стэнли.

В январе 2024 года Ничушкин обратился в программу помощи игрокам НХЛ. 13 мая Ничушкин, являвшийся на тот момент лучшим снайпером текущего плей-офф с девятью голами в восьми матчах, был отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы из-за нарушения условий программы лиги по помощи игрокам.

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Воспитанник «Трактора», играющий в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», вернется в состав после полугодового отстранения. Об этом 11 ноября сообщили специализированные telegram-каналы. «Главный тренер „Эвеланш“ Джаред Беднар рассказал, что Валера сыграет уже в эту субботу в матче против „Кэпиталс“. Напомним, что форвард был отстранен на полгода из-за нарушения условий прохождения второго этапа программы помощи игрокам», — сообщает telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске». Ничушкину 29 лет. Он является воспитанником хоккейной школы «Трактор». С 2013 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Играл за «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», с которой в 2022 году выиграл Кубок Стэнли. В январе 2024 года Ничушкин обратился в программу помощи игрокам НХЛ. 13 мая Ничушкин, являвшийся на тот момент лучшим снайпером текущего плей-офф с девятью голами в восьми матчах, был отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы из-за нарушения условий программы лиги по помощи игрокам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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