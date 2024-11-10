Челябинский хоккеист Ничушкин возвращается на лед после полугодового наказания

Воспитанник «Трактора», играющий в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», вернется в состав после полугодового отстранения. Об этом 11 ноября сообщили специализированные telegram-каналы.
«Главный тренер „Эвеланш“ Джаред Беднар рассказал, что Валера сыграет уже в эту субботу в матче против „Кэпиталс“. Напомним, что форвард был отстранен на полгода из-за нарушения условий прохождения второго этапа программы помощи игрокам», — сообщает telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске».
Ничушкину 29 лет. Он является воспитанником хоккейной школы «Трактор». С 2013 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Играл за «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», с которой в 2022 году выиграл Кубок Стэнли.
В январе 2024 года Ничушкин обратился в программу помощи игрокам НХЛ. 13 мая Ничушкин, являвшийся на тот момент лучшим снайпером текущего плей-офф с девятью голами в восьми матчах, был отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы из-за нарушения условий программы лиги по помощи игрокам.
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