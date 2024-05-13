Челябинского хоккеиста Ничушкина со скандалом отстранили от игр плей-офф НХЛ

14 мая 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Валерий Ничушкин отстранен от участия в играх на полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитанника челябинского «Трактора» Валерия Ничушкина, выступающего за «Колорадо Эвеланш», отстранили от участия в плей-офф НХЛ. Решение связано с переводом на очередной этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. «Ничушкин был отстранен от дальнейшего участия в плей-офф НХЛ по причине перевода на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. По условиям совместной программы форвард отстранен без сохранения зарплаты минимум на полгода. Затем он получит право подать заявление о восстановлении на работе», — сообщает издание «Чемпионат». Ничушкин стал принимать участие в программе помощи по собственному желанию. В начале текущего года он выступил с публичным заявлением о том, что хочет «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». В подобной программе участвует и другой челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, который в 2019 году попался на употреблении кокаина. В феврале текущего года в рамках программы он покинул расположение «Вашингтон Кэпиталз». После форвард был выставлен на драфт отказов и по итогу перешел в клуб «Каролина Харрикейнз». В текущем плей-офф Ничушкин стал лидером своей команды. Он выдал семиматчевую серию с заброшенными голами, повторив рекорд американца Пэта Лафонтена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанника челябинского «Трактора» Валерия Ничушкина, выступающего за «Колорадо Эвеланш», отстранили от участия в плей-офф НХЛ. Решение связано с переводом на очередной этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. «Ничушкин был отстранен от дальнейшего участия в плей-офф НХЛ по причине перевода на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. По условиям совместной программы форвард отстранен без сохранения зарплаты минимум на полгода. Затем он получит право подать заявление о восстановлении на работе», — сообщает издание «Чемпионат». Ничушкин стал принимать участие в программе помощи по собственному желанию. В начале текущего года он выступил с публичным заявлением о том, что хочет «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». В подобной программе участвует и другой челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, который в 2019 году попался на употреблении кокаина. В феврале текущего года в рамках программы он покинул расположение «Вашингтон Кэпиталз». После форвард был выставлен на драфт отказов и по итогу перешел в клуб «Каролина Харрикейнз». В текущем плей-офф Ничушкин стал лидером своей команды. Он выдал семиматчевую серию с заброшенными голами, повторив рекорд американца Пэта Лафонтена.