13 мая 2024

Челябинского хоккеиста Ничушкина со скандалом отстранили от игр плей-офф НХЛ

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Хоккей Трактор СКА Челябинск, клюшка, крага, кровь на льду, хоккей
Валерий Ничушкин отстранен от участия в играх на полгода Фото:

Воспитанника челябинского «Трактора» Валерия Ничушкина, выступающего за «Колорадо Эвеланш», отстранили от участия в плей-офф НХЛ. Решение связано с переводом на очередной этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

«Ничушкин был отстранен от дальнейшего участия в плей-офф НХЛ по причине перевода на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. По условиям совместной программы форвард отстранен без сохранения зарплаты минимум на полгода. Затем он получит право подать заявление о восстановлении на работе», — сообщает издание «Чемпионат».

Ничушкин стал принимать участие в программе помощи по собственному желанию. В начале текущего года он выступил с публичным заявлением о том, что хочет «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда».

В подобной программе участвует и другой челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, который в 2019 году попался на употреблении кокаина. В феврале текущего года в рамках программы он покинул расположение «Вашингтон Кэпиталз». После форвард был выставлен на драфт отказов и по итогу перешел в клуб «Каролина Харрикейнз».

В текущем плей-офф Ничушкин стал лидером своей команды. Он выдал семиматчевую серию с заброшенными голами, повторив рекорд американца Пэта Лафонтена.

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Воспитанника челябинского «Трактора» Валерия Ничушкина, выступающего за «Колорадо Эвеланш», отстранили от участия в плей-офф НХЛ. Решение связано с переводом на очередной этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. «Ничушкин был отстранен от дальнейшего участия в плей-офф НХЛ по причине перевода на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. По условиям совместной программы форвард отстранен без сохранения зарплаты минимум на полгода. Затем он получит право подать заявление о восстановлении на работе», — сообщает издание «Чемпионат». Ничушкин стал принимать участие в программе помощи по собственному желанию. В начале текущего года он выступил с публичным заявлением о том, что хочет «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». В подобной программе участвует и другой челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, который в 2019 году попался на употреблении кокаина. В феврале текущего года в рамках программы он покинул расположение «Вашингтон Кэпиталз». После форвард был выставлен на драфт отказов и по итогу перешел в клуб «Каролина Харрикейнз». В текущем плей-офф Ничушкин стал лидером своей команды. Он выдал семиматчевую серию с заброшенными голами, повторив рекорд американца Пэта Лафонтена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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