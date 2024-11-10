В Перми следователи искали военнообязанных среди бывших мигрантов

В Перми сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону и регионального военного комиссариата обошли общественные места, чтобы поставить бывших иностранных граждан на военный учет. В ходе рейда были найдены десть таких мигрантов.
«Выявили десять бывших мигрантов, не зарегистрированных в военкоматах. С двумя иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону.
Уточняется, что мигрантов искали в торговых центрах и на строительных площадках. Также проверили водителей транспорта. Всех, кто не был поставлен на военный учет, доставили в комиссариаты.
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