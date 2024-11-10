10 ноября 2024

В Перми следователи искали военнообязанных среди бывших мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов искали в торговых центрах
Мигрантов искали в торговых центрах Фото:

В Перми сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону и регионального военного комиссариата обошли общественные места, чтобы поставить бывших иностранных граждан на военный учет. В ходе рейда были найдены десть таких мигрантов.

«Выявили десять бывших мигрантов, не зарегистрированных в военкоматах. С двумя иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону.

Уточняется, что мигрантов искали в торговых центрах и на строительных площадках. Также проверили водителей транспорта. Всех, кто не был поставлен на военный учет, доставили в комиссариаты.

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В Перми сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону и регионального военного комиссариата обошли общественные места, чтобы поставить бывших иностранных граждан на военный учет. В ходе рейда были найдены десть таких мигрантов. «Выявили десять бывших мигрантов, не зарегистрированных в военкоматах. С двумя иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону. Уточняется, что мигрантов искали в торговых центрах и на строительных площадках. Также проверили водителей транспорта. Всех, кто не был поставлен на военный учет, доставили в комиссариаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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