Фотографиями жители поделились в соцсетях (архивное фото)
В Тюмени местные жители в ночь с 10 на 11 ноября увидели северное сияние. Фотографии природного явления горожане опубликовали в социальных сетях.
«Северное сияние запечатлели в Тюменской области. Фотографии были сделаны этой ночью. Такое явление можно было наблюдать из-за сильных магнитных бурь», — указано в telegram-канале «Новости Тюмени и области».
Фотографии жители сделали в районах Березняки и Липовый остров. Ранее подобное явление в регионе наблюдалось 8 октября.
Природное явление наблюдалось ночью с 10 на 11 ноября
Фотографиями жители поделились в соцсетях
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