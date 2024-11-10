10 ноября 2024

Жители Тюмени увидели северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографиями жители поделились в соцсетях (архивное фото)
Фотографиями жители поделились в соцсетях (архивное фото) Фото:

В Тюмени местные жители в ночь с 10 на 11 ноября увидели северное сияние. Фотографии природного явления горожане опубликовали в социальных сетях.

«Северное сияние запечатлели в Тюменской области. Фотографии были сделаны этой ночью. Такое явление можно было наблюдать из-за сильных магнитных бурь», — указано в telegram-канале «Новости Тюмени и области».

Фотографии жители сделали в районах Березняки и Липовый остров. Ранее подобное явление в регионе наблюдалось 8 октября.

Природное явление наблюдалось ночью с 10 на 11 ноября
Природное явление наблюдалось ночью с 10 на 11 ноября
Фото:
Фотографиями жители поделились в соцсетях
Фотографиями жители поделились в соцсетях
Фото:

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В Тюмени местные жители в ночь с 10 на 11 ноября увидели северное сияние. Фотографии природного явления горожане опубликовали в социальных сетях. «Северное сияние запечатлели в Тюменской области. Фотографии были сделаны этой ночью. Такое явление можно было наблюдать из-за сильных магнитных бурь», — указано в telegram-канале «Новости Тюмени и области». Фотографии жители сделали в районах Березняки и Липовый остров. Ранее подобное явление в регионе наблюдалось 8 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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