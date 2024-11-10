10 ноября 2024

По делу свердловского экс-министра Старкова допросили ключевого свидетеля. Фото

Свердловский экс-министр Старков брал взятки на ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало судебного процесса над бывшим главой свердловского министерства транспорта Василием Старковым. Екатеринбург , старков василий
Сейчас Василий Старков находится под подпиской о невыезде Фото:
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Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО

В Кировском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над бывшим свердловским министром транспорта Василием Старковым. В ходе заседания допросили свидетеля — Ирину Городничеву (гендиректор «Мелиострой») — жену Михаила Городничева, обвиненного в даче взятки Старкову. Она заявила, что деньги экс-министру нужны были на ремонт, передает корреспондент URA.RU.

«Эти [четыре миллиона рублей] были переданы в качестве благодарности за включение нашей организации в перечень компаний, с которыми заключались контракты. Супруг мне сказал, что деньги он отдал лично в руки Василию Старкову. Это произошло в сентябре 2023 года за городом, в товариществе „Гранит“. […] Старков моему супругу говорил, что ему нужны деньги на ремонт квартиры», — сказала Городничева. Кроме того, некоторую часть денежных средств Старков отдавал на благотворительность, заявил его защитник.

Вплоть до ноября Старков был под домашним арестом
Вплоть до ноября Старков был под домашним арестом
Фото:

За один контракт компания «Мелиострой» получала 1,5 миллиарда рублей. «Контрактов заключалось много, они действующие», — ответила Городничева на вопрос прокурора.

Деньги, по ее словам, она получила в качестве наследства в долларах. За полтора месяца до передачи супруги обменяли их на рубли в банке — получилось четыре миллиона. Михаил на момент взятки занимал должность замдиректора «Мелиострой», сейчас — нет.

Также были допрошены гендиректор АО «Свердловскавтодор» Игорь Ромодан и Артем Глацких («Ремстройгаз»). Первый назвал Старкова профессионалом в своем деле. Второй добавил, что экс-министр — грамотный и компетентный.

О задержании Старкова стало известно 9 июля. В Екатеринбург он вернулся из зоны проведения спецоперации на Украине, чтобы сдаться силовикам. Его обвинили в получении взятки в четыре миллиона рублей. По данным агентства, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Считается, что показания на него дал бывший подчиненный — экс-глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Он тоже стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют во взятке в 12 миллионов рублей. И Старков, и Данилов свою вину признали. Всю информацию об уголовном деле экс-министра URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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В Кировском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над бывшим свердловским министром транспорта Василием Старковым. В ходе заседания допросили свидетеля — Ирину Городничеву (гендиректор «Мелиострой») — жену Михаила Городничева, обвиненного в даче взятки Старкову. Она заявила, что деньги экс-министру нужны были на ремонт, передает корреспондент URA.RU. «Эти [четыре миллиона рублей] были переданы в качестве благодарности за включение нашей организации в перечень компаний, с которыми заключались контракты. Супруг мне сказал, что деньги он отдал лично в руки Василию Старкову. Это произошло в сентябре 2023 года за городом, в товариществе „Гранит“. […] Старков моему супругу говорил, что ему нужны деньги на ремонт квартиры», — сказала Городничева. Кроме того, некоторую часть денежных средств Старков отдавал на благотворительность, заявил его защитник. За один контракт компания «Мелиострой» получала 1,5 миллиарда рублей. «Контрактов заключалось много, они действующие», — ответила Городничева на вопрос прокурора. Деньги, по ее словам, она получила в качестве наследства в долларах. За полтора месяца до передачи супруги обменяли их на рубли в банке — получилось четыре миллиона. Михаил на момент взятки занимал должность замдиректора «Мелиострой», сейчас — нет. Также были допрошены гендиректор АО «Свердловскавтодор» Игорь Ромодан и Артем Глацких («Ремстройгаз»). Первый назвал Старкова профессионалом в своем деле. Второй добавил, что экс-министр — грамотный и компетентный. О задержании Старкова стало известно 9 июля. В Екатеринбург он вернулся из зоны проведения спецоперации на Украине, чтобы сдаться силовикам. Его обвинили в получении взятки в четыре миллиона рублей. По данным агентства, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Считается, что показания на него дал бывший подчиненный — экс-глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Он тоже стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют во взятке в 12 миллионов рублей. И Старков, и Данилов свою вину признали. Всю информацию об уголовном деле экс-министра URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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