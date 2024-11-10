По делу свердловского экс-министра Старкова допросили ключевого свидетеля. Фото

Свердловский экс-министр Старков брал взятки на ремонт

11 ноября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Сейчас Василий Старков находится под подпиской о невыезде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО В Кировском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над бывшим свердловским министром транспорта Василием Старковым. В ходе заседания допросили свидетеля — Ирину Городничеву (гендиректор «Мелиострой») — жену Михаила Городничева, обвиненного в даче взятки Старкову. Она заявила, что деньги экс-министру нужны были на ремонт, передает корреспондент URA.RU. «Эти [четыре миллиона рублей] были переданы в качестве благодарности за включение нашей организации в перечень компаний, с которыми заключались контракты. Супруг мне сказал, что деньги он отдал лично в руки Василию Старкову. Это произошло в сентябре 2023 года за городом, в товариществе „Гранит“. […] Старков моему супругу говорил, что ему нужны деньги на ремонт квартиры», — сказала Городничева. Кроме того, некоторую часть денежных средств Старков отдавал на благотворительность, заявил его защитник. Вплоть до ноября Старков был под домашним арестом Фото: Илья Московец © URA.RU За один контракт компания «Мелиострой» получала 1,5 миллиарда рублей. «Контрактов заключалось много, они действующие», — ответила Городничева на вопрос прокурора. Деньги, по ее словам, она получила в качестве наследства в долларах. За полтора месяца до передачи супруги обменяли их на рубли в банке — получилось четыре миллиона. Михаил на момент взятки занимал должность замдиректора «Мелиострой», сейчас — нет. Также были допрошены гендиректор АО «Свердловскавтодор» Игорь Ромодан и Артем Глацких («Ремстройгаз»). Первый назвал Старкова профессионалом в своем деле. Второй добавил, что экс-министр — грамотный и компетентный. О задержании Старкова стало известно 9 июля. В Екатеринбург он вернулся из зоны проведения спецоперации на Украине, чтобы сдаться силовикам. Его обвинили в получении взятки в четыре миллиона рублей. По данным агентства, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Считается, что показания на него дал бывший подчиненный — экс-глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Он тоже стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют во взятке в 12 миллионов рублей. И Старков, и Данилов свою вину признали. Всю информацию об уголовном деле экс-министра URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кировском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над бывшим свердловским министром транспорта Василием Старковым. В ходе заседания допросили свидетеля — Ирину Городничеву (гендиректор «Мелиострой») — жену Михаила Городничева, обвиненного в даче взятки Старкову. Она заявила, что деньги экс-министру нужны были на ремонт, передает корреспондент URA.RU. «Эти [четыре миллиона рублей] были переданы в качестве благодарности за включение нашей организации в перечень компаний, с которыми заключались контракты. Супруг мне сказал, что деньги он отдал лично в руки Василию Старкову. Это произошло в сентябре 2023 года за городом, в товариществе „Гранит“. […] Старков моему супругу говорил, что ему нужны деньги на ремонт квартиры», — сказала Городничева. Кроме того, некоторую часть денежных средств Старков отдавал на благотворительность, заявил его защитник. За один контракт компания «Мелиострой» получала 1,5 миллиарда рублей. «Контрактов заключалось много, они действующие», — ответила Городничева на вопрос прокурора. Деньги, по ее словам, она получила в качестве наследства в долларах. За полтора месяца до передачи супруги обменяли их на рубли в банке — получилось четыре миллиона. Михаил на момент взятки занимал должность замдиректора «Мелиострой», сейчас — нет. Также были допрошены гендиректор АО «Свердловскавтодор» Игорь Ромодан и Артем Глацких («Ремстройгаз»). Первый назвал Старкова профессионалом в своем деле. Второй добавил, что экс-министр — грамотный и компетентный. О задержании Старкова стало известно 9 июля. В Екатеринбург он вернулся из зоны проведения спецоперации на Украине, чтобы сдаться силовикам. Его обвинили в получении взятки в четыре миллиона рублей. По данным агентства, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Считается, что показания на него дал бывший подчиненный — экс-глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Он тоже стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют во взятке в 12 миллионов рублей. И Старков, и Данилов свою вину признали. Всю информацию об уголовном деле экс-министра URA.RU собирает в отдельном сюжете.