Путин поручил ускорить разработку самолетов малой авиации

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках итогов пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября 2024 года. В их числе он поручил правительству РФ ускорить разработку и производство самолетов для малой авиации.
«Правительству Российской Федерации… принять решения, направленные на ускорение разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета „Байкал“ (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года)», — говорится в перечне поручений по итогам планерного заседания ВЭФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Президент подчеркнул необходимость обеспечения конкурентоспособности самолетов малой авиации с помощью их стоимости и технических характеристик. По поручению Путина, правительство должно принять соответствующие решения до 15 февраля 2025 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным по этому вопросу.
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Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках итогов пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября 2024 года. В их числе он поручил правительству РФ ускорить разработку и производство самолетов для малой авиации. «Правительству Российской Федерации… принять решения, направленные на ускорение разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета „Байкал“ (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года)», — говорится в перечне поручений по итогам планерного заседания ВЭФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Президент подчеркнул необходимость обеспечения конкурентоспособности самолетов малой авиации с помощью их стоимости и технических характеристик. По поручению Путина, правительство должно принять соответствующие решения до 15 февраля 2025 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным по этому вопросу.