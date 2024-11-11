Путин поручил ускорить разработку самолетов малой авиации

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Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин утвердил ряд поручений в рамках ВЭФ Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках итогов пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября 2024 года. В их числе он поручил правительству РФ ускорить разработку и производство самолетов для малой авиации.

«Правительству Российской Федерации… принять решения, направленные на ускорение разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета „Байкал“ (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года)», — говорится в перечне поручений по итогам планерного заседания ВЭФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул необходимость обеспечения конкурентоспособности самолетов малой авиации с помощью их стоимости и технических характеристик. По поручению Путина, правительство должно принять соответствующие решения до 15 февраля 2025 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным по этому вопросу.

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Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках итогов пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября 2024 года. В их числе он поручил правительству РФ ускорить разработку и производство самолетов для малой авиации. «Правительству Российской Федерации… принять решения, направленные на ускорение разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета „Байкал“ (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года)», — говорится в перечне поручений по итогам планерного заседания ВЭФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Президент подчеркнул необходимость обеспечения конкурентоспособности самолетов малой авиации с помощью их стоимости и технических характеристик. По поручению Путина, правительство должно принять соответствующие решения до 15 февраля 2025 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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