Из-за команды экс-врип мэра Кургана Анастасии Аргышевой, которую назначили на пост директора ГАУ «Содействие детскому отдыху», уволился заместитель по медицинской части Вячеслав Байчурин. Ранее он руководил госпиталем ветеранов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры из политической сферы.
«С поста заместителя по медицинской части в ГАУ „Содействие детскому отдыху“ ушел Вячеслав Байчурин. Вероятной причиной стал конфликт между ним и руководителем организации Анастасией Аргышевой», — делятся с URA.RU инсайдеры.
Это не первые увольнения в команде Аргышевой. Ранее из-за организации массово ушли большинство сотрудников. Инсайдеры отмечают, что после прихода Аргышевой начались массовые увольнения: По одной из версий, Аргышева может опасаться конкуренции и устраняет опытных коллег, чтобы обезопасить себя и сохраниться на этом посту. Кроме этого, она раздула штат своих заместителей до трех человек, что сказывается на фонде оплаты труда учреждения.
С другой стороны, другой источник в сфере лагерей утверждает, что причинами увольнений являются профессиональные претензии к работникам, которые возникли еще при предыдущем руководстве. Согласно этому источнику, большая часть коллектива уже адаптировалась к новому руководству и продолжает работать в обычном режиме.
Корреспондент URA.RU за уточнением обратилась в ГАУ «Содействие детскому отдыху». Там журналисту ответили, что с Байчуриным трудовой договор был расторгнут по инициативе работника на основании личного заявления. Дополнительной информации не сообщается.
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