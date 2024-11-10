В Пермском крае город остался без тепла и воды

Жители Красновишерска сидят без тепла и горячей воды уже неделю
В Красновишерске (Пермский край) нет горячей воды и отопления. Одна из котельных не работает уже неделю.
«В Красновишерске нет тепла и горячей воды. Говорят, замерзает весь город», — сообщают «Вести Пермь».
Уточняется, что из котельной №5 течет теплоноситель, а котельная №2 не работает неделю. Ранее URA.RU рассказало, что водоснабжения также нет в Березниках и Соликамске. Там причиной происшествия стали сильные снегопады. Кроме этого во многих населенных пунктах пропало электричество, так как из-за непогоды оборвались линии электропередач.
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