10 ноября 2024

В Пермском крае город остался без тепла и воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Красновишерска сидят без тепла и горячей воды уже неделю
Жители Красновишерска сидят без тепла и горячей воды уже неделю Фото:

В Красновишерске (Пермский край) нет горячей воды и отопления. Одна из котельных не работает уже неделю.

«В Красновишерске нет тепла и горячей воды. Говорят, замерзает весь город», — сообщают «Вести Пермь».

Уточняется, что из котельной №5 течет теплоноситель, а котельная №2 не работает неделю. Ранее URA.RU рассказало, что водоснабжения также нет в Березниках и Соликамске. Там причиной происшествия стали сильные снегопады. Кроме этого во многих населенных пунктах пропало электричество, так как из-за непогоды оборвались линии электропередач. 

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В Красновишерске (Пермский край) нет горячей воды и отопления. Одна из котельных не работает уже неделю. «В Красновишерске нет тепла и горячей воды. Говорят, замерзает весь город», — сообщают «Вести Пермь». Уточняется, что из котельной №5 течет теплоноситель, а котельная №2 не работает неделю. Ранее URA.RU рассказало, что водоснабжения также нет в Березниках и Соликамске. Там причиной происшествия стали сильные снегопады. Кроме этого во многих населенных пунктах пропало электричество, так как из-за непогоды оборвались линии электропередач. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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