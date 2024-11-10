На станции Шаля (Свердловская область) 10 ноября поезд переехал 47-летнего мужчину, который торопился добраться до остановки. Пострадавший отделался травмами обеих ног, его госпитализировали в состоянии шока, рассказали в пресс-службе уральского управления МВД России на транспорте.
«Пассажир поспешил выйти из электропоезда и, когда покинул состав, начал переходить железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте и даже не убедившись в безопасности перехода. Мужчина шагнул на железнодорожный путь, где в это время двигался пассажирский поезд „Москва-Чита“», — следует из сообщения.
Известно, что пострадавшим оказался уроженец поселка Суксун (Пермский край). В Екатеринбург он приезжает на работу. В этот раз он проспал свою остановку, но понял это, когда его разбудил охранник и сообщил, что состав едет на стоянку.
По словам машиниста поезда «Москва-Чита», увидев мужчину на путях, он применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, включая действия персонала электрички и причины, по которым пассажир остался в вагоне до конечной станции.
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