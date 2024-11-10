10 ноября 2024

Под Первоуральском мужчина попал под поезд и выжил. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на станции Шаля 10 ноября (архивное фото)
Инцидент произошел на станции Шаля 10 ноября (архивное фото) Фото:

На станции Шаля (Свердловская область) 10 ноября поезд переехал 47-летнего мужчину, который торопился добраться до остановки. Пострадавший отделался травмами обеих ног, его госпитализировали в состоянии шока, рассказали в пресс-службе уральского управления МВД России на транспорте.

«Пассажир поспешил выйти из электропоезда и, когда покинул состав, начал переходить железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте и даже не убедившись в безопасности перехода. Мужчина шагнул на железнодорожный путь, где в это время двигался пассажирский поезд „Москва-Чита“», — следует из сообщения.

Известно, что пострадавшим оказался уроженец поселка Суксун (Пермский край). В Екатеринбург он приезжает на работу. В этот раз он проспал свою остановку, но понял это, когда его разбудил охранник и сообщил, что состав едет на стоянку.

По словам машиниста поезда «Москва-Чита», увидев мужчину на путях, он применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, включая действия персонала электрички и причины, по которым пассажир остался в вагоне до конечной станции.

Расследование инцидента проводят сотрудники ЛО МВД России на станции Екатеринбург - Пассажирский
Расследование инцидента проводят сотрудники ЛО МВД России на станции Екатеринбург - Пассажирский
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На станции Шаля (Свердловская область) 10 ноября поезд переехал 47-летнего мужчину, который торопился добраться до остановки. Пострадавший отделался травмами обеих ног, его госпитализировали в состоянии шока, рассказали в пресс-службе уральского управления МВД России на транспорте. «Пассажир поспешил выйти из электропоезда и, когда покинул состав, начал переходить железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте и даже не убедившись в безопасности перехода. Мужчина шагнул на железнодорожный путь, где в это время двигался пассажирский поезд „Москва-Чита“», — следует из сообщения. Известно, что пострадавшим оказался уроженец поселка Суксун (Пермский край). В Екатеринбург он приезжает на работу. В этот раз он проспал свою остановку, но понял это, когда его разбудил охранник и сообщил, что состав едет на стоянку. По словам машиниста поезда «Москва-Чита», увидев мужчину на путях, он применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, включая действия персонала электрички и причины, по которым пассажир остался в вагоне до конечной станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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