У главы курганского округа Двизовой за полгода сменился четвертый заместитель

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В Шумихинском округе за полгода сменился четвертый заместитель главы
В Шумихинском округе за полгода сменился четвертый заместитель главы Фото:

У главы Шумихинского округа (Курганская область) Оксаны Двизовой сменился четвертый заместитель за полгода с ее назначения на пост. Новым исполняющим обязанности заместителя главы муниципалитета, ответственного за отдел ЖКХ, стал Андрей Олохов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«У Оксаны Двизовой за полгода работы в должности мэра округа сменился четвертый заместитель, отвечающий за ЖКХ. Глава пытается подыскать в команду сильного чиновника, на которого сможет полностью полагаться в одной из ключевых сфер. Видимо Двизова не разглядела в них лидерских качеств и достаточного уровня ответственности на важном посту», — сообщили источники. 

До назначения Олохова пост в течение трех месяцев занимала Ольга Кардополова. До нее должность замглавы и руководителя жилищно-коммунального отдела с 11 июня по 19 июля 2024 года занимал Вадим Панов. Первым кого Двизова сменила по посту был Владислав Ахметов. Он проработал на руководящей должности с июля 2021 по июнь 2024 года.

Также в руководитель сменился в отделе строительства и имущества администрации Шумихинского округа. На место Владимира Букреева была назначена ведущий специалист сектора административного и муниципального контроля Анна Мехонцева.

Информация о назначении нового и.о . заместителя и и.о начальника стройотдела содержится в открытых данных. Корреспондент URA.RU направил запрос главе округа Оксане Двизовой, чтобы выяснить причины смены чиновников. Ответ ожидается.

Обновлено в 16:46: 

По информации главы округа, Ольга Кардаполова временно исполняла обязанности заместителя начальника отдела ЖКХ. После назначения Андрея Олохова она продолжила свою работу главным специалистом отдела ЖКХ. Трудовой договор с Владимиром Букреевым прекращен с связи с его выходом на пенсию. 

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У главы Шумихинского округа (Курганская область) Оксаны Двизовой сменился четвертый заместитель за полгода с ее назначения на пост. Новым исполняющим обязанности заместителя главы муниципалитета, ответственного за отдел ЖКХ, стал Андрей Олохов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «У Оксаны Двизовой за полгода работы в должности мэра округа сменился четвертый заместитель, отвечающий за ЖКХ. Глава пытается подыскать в команду сильного чиновника, на которого сможет полностью полагаться в одной из ключевых сфер. Видимо Двизова не разглядела в них лидерских качеств и достаточного уровня ответственности на важном посту», — сообщили источники.  До назначения Олохова пост в течение трех месяцев занимала Ольга Кардополова. До нее должность замглавы и руководителя жилищно-коммунального отдела с 11 июня по 19 июля 2024 года занимал Вадим Панов. Первым кого Двизова сменила по посту был Владислав Ахметов. Он проработал на руководящей должности с июля 2021 по июнь 2024 года. Также в руководитель сменился в отделе строительства и имущества администрации Шумихинского округа. На место Владимира Букреева была назначена ведущий специалист сектора административного и муниципального контроля Анна Мехонцева. Информация о назначении нового и.о . заместителя и и.о начальника стройотдела содержится в открытых данных. Корреспондент URA.RU направил запрос главе округа Оксане Двизовой, чтобы выяснить причины смены чиновников. Ответ ожидается. Обновлено в 16:46:  По информации главы округа, Ольга Кардаполова временно исполняла обязанности заместителя начальника отдела ЖКХ. После назначения Андрея Олохова она продолжила свою работу главным специалистом отдела ЖКХ. Трудовой договор с Владимиром Букреевым прекращен с связи с его выходом на пенсию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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