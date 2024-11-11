В Екатеринбурге днем 11 ноября сгорела охранная будка на улице Межевая. При тушении пожара спасатели обнаружили труп, однако установить его личность и пол пока не удалось. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На ул. Межевая, 3 сгорела охранная будка, огонь перекинулся на рядом припаркованный грузовик. Внутри объекта нашли труп человека», — сказал собеседник. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, его тушили две единицы спецтехники.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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