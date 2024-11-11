В Екатеринбурге обнаружили труп в сгоревшей охранной будке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили две единицы спецтехники
Пожар тушили две единицы спецтехники Фото:

В Екатеринбурге днем 11 ноября сгорела охранная будка на улице Межевая. При тушении пожара спасатели обнаружили труп, однако установить его личность и пол пока не удалось. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На ул. Межевая, 3 сгорела охранная будка, огонь перекинулся на рядом припаркованный грузовик. Внутри объекта нашли труп человека», — сказал собеседник. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, его тушили две единицы спецтехники.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

На месте ЧП работают спасатели и дознаватели
На месте ЧП работают спасатели и дознаватели
Фото:
Личность погибшего устанавливается
Личность погибшего устанавливается
Фото:
Огонь перекинулся на большегруз
Огонь перекинулся на большегруз
Фото:

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В Екатеринбурге днем 11 ноября сгорела охранная будка на улице Межевая. При тушении пожара спасатели обнаружили труп, однако установить его личность и пол пока не удалось. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На ул. Межевая, 3 сгорела охранная будка, огонь перекинулся на рядом припаркованный грузовик. Внутри объекта нашли труп человека», — сказал собеседник. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, его тушили две единицы спецтехники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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