В Перми роженицы возмущены условиями в роддоме. Видео

В Перми роженицы дышат строительной пылью из-за ремонта в роддоме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В пермском роддоме будущие мамы жалуются на аллергию из-за строительной пыли
В пермском роддоме будущие мамы жалуются на аллергию из-за строительной пыли Фото:

В Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Об этом роженицы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Девятая медсанчасть, родильное отделение. Идет ремонт здания, никакой организации работ, строители через окна смотрят на рожениц. В палатах и в процедурных стоит ужасная строительная пыль, аллергия развивается и у новорожденных, и у рожениц. Врачи разводят руками, ничего не поделать — мест в роддомах в городе не хватает», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в краевое министерство здравоохранения. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Об этом роженицы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь». «Девятая медсанчасть, родильное отделение. Идет ремонт здания, никакой организации работ, строители через окна смотрят на рожениц. В палатах и в процедурных стоит ужасная строительная пыль, аллергия развивается и у новорожденных, и у рожениц. Врачи разводят руками, ничего не поделать — мест в роддомах в городе не хватает», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в краевое министерство здравоохранения. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...