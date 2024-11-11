В пермском роддоме будущие мамы жалуются на аллергию из-за строительной пыли
В Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Об этом роженицы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Девятая медсанчасть, родильное отделение. Идет ремонт здания, никакой организации работ, строители через окна смотрят на рожениц. В палатах и в процедурных стоит ужасная строительная пыль, аллергия развивается и у новорожденных, и у рожениц. Врачи разводят руками, ничего не поделать — мест в роддомах в городе не хватает», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в краевое министерство здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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