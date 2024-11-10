10 ноября 2024

В ХМАО пойдет под суд водитель, по вине которого погибли люди в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ураец пойдет под суд за смертельное ДТП
Ураец пойдет под суд за смертельное ДТП Фото:

Водитель из Урая, по вине которого в ДТП погибли два человека, предстанет перед судом. Уголовное дело утвердила прокуратура, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства.

«Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Урая. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — следует из сообщения.

По версии следствия, в 2023 году ураец передвигался на Audi по трассе Нягань — Талинка, с ним были два пассажира. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП водитель легковушки погиб, один из пассажиров в Audi также скончался. Другой пассажир получил тяжелые травмы.

Ранее URA.RU рассказывало про другое смертельное ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО. Вечером 9 ноября «Камаз» столкнулся с Renault Sandero. По информации Госавтоинспекции округа, водитель и два пассажира легковушки, среди которых был ребенок, погибли на месте ДТП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель из Урая, по вине которого в ДТП погибли два человека, предстанет перед судом. Уголовное дело утвердила прокуратура, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства. «Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Урая. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — следует из сообщения. По версии следствия, в 2023 году ураец передвигался на Audi по трассе Нягань — Талинка, с ним были два пассажира. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП водитель легковушки погиб, один из пассажиров в Audi также скончался. Другой пассажир получил тяжелые травмы. Ранее URA.RU рассказывало про другое смертельное ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО. Вечером 9 ноября «Камаз» столкнулся с Renault Sandero. По информации Госавтоинспекции округа, водитель и два пассажира легковушки, среди которых был ребенок, погибли на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...