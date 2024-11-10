В ХМАО пойдет под суд водитель, по вине которого погибли люди в ДТП

Водитель из Урая, по вине которого в ДТП погибли два человека, предстанет перед судом. Уголовное дело утвердила прокуратура, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства.
«Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Урая. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — следует из сообщения.
По версии следствия, в 2023 году ураец передвигался на Audi по трассе Нягань — Талинка, с ним были два пассажира. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП водитель легковушки погиб, один из пассажиров в Audi также скончался. Другой пассажир получил тяжелые травмы.
Ранее URA.RU рассказывало про другое смертельное ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО. Вечером 9 ноября «Камаз» столкнулся с Renault Sandero. По информации Госавтоинспекции округа, водитель и два пассажира легковушки, среди которых был ребенок, погибли на месте ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!