08 ноября 2024

В ХМАО произошло смертельное ДТП с большегрузом, среди погибших есть ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобили столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе
Автомобили столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО вечером 9 ноября с автомобилем «Камаз» столкнулся Renault Sandero. По информации Госавтоинспекции округа, водитель и два пассажира легковушки, среди которых был ребенок, погибли на месте ДТП.

«9 ноября 2024 года, около 17: 00 на 28-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургут“ в Нефтеюганском районе, водитель автомобиля Renault Sandero столкнулся с автомобилем „Камаз“ с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Renault и два его пассажира, в том числе ребёнок скончались», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки
В ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганском районе ХМАО вечером 9 ноября с автомобилем «Камаз» столкнулся Renault Sandero. По информации Госавтоинспекции округа, водитель и два пассажира легковушки, среди которых был ребенок, погибли на месте ДТП. «9 ноября 2024 года, около 17: 00 на 28-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургут“ в Нефтеюганском районе, водитель автомобиля Renault Sandero столкнулся с автомобилем „Камаз“ с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Renault и два его пассажира, в том числе ребёнок скончались», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...