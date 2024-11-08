В Нефтеюганском районе ХМАО вечером 9 ноября с автомобилем «Камаз» столкнулся Renault Sandero. По информации Госавтоинспекции округа, водитель и два пассажира легковушки, среди которых был ребенок, погибли на месте ДТП.
«9 ноября 2024 года, около 17: 00 на 28-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургут“ в Нефтеюганском районе, водитель автомобиля Renault Sandero столкнулся с автомобилем „Камаз“ с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Renault и два его пассажира, в том числе ребёнок скончались», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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