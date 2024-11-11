Туристы чаще стали путешествовать по Челябинской области

В Челябинской области за девять месяцев 2024 года на 8% вырос туристический поток с размещением в отелях, гостиницах и других местах отдыха подобного плана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе АНО «Центр проектного развития», в этом году в регионе зафиксировано более миллиона туристов.
«В Челябинской области наблюдается динамика роста туристического потока с размещением в местах отдыха. За девять месяцев 2024 года количество туристов превысило миллион человек, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. В среднем, по УрФО количество таких туристов выросло на 4%. Большая часть туристов приезжает в регион на четыре дня — это лучший показатель в округе», — отметили в пресс-службе.
Как посчитали аналитики, доходы от коллективных средств размещения в Челябинской области также значительно увеличились. За 2024 год туризм принес девять миллиардов рублей, а сам показатель вырос на 22%. Специалисты заявляют, что увеличение доходов связано не только с ростом числа туристов, но и с увеличением среднего чека, который в среднем составляет около девяти тысяч рублей за одного гостя.
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