В Челябинске проходит фестиваль пельменей: где найти угольные сливки, пудру из грибов и фуа-гра

В ресторанах Челябинска и одном из заведений Златоуста 11 ноября стартовал фестиваль «Пельменный гид». Где попробовать пельмени с угольными сливками, пудрой из белых грибов, фуа-гра или диким гребешком — рассказывает URA.RU.
«Торжественно объявляем проведение второго ресторанного фестиваля „Пельменный гид“. Только с 11 ноября по 1 декабря», — сообщается на официальном сайте фестиваля. В 2024 году участие принимают семь заведений Челябинска и одно Златоуста.
«Родня»
В ресторане «Родня» спецменю включает три авторских прочтения пельменей. За 425 рублей гостям предлагают пельмени из цыпленка с груздями в грибной юшке (похлебке) или вареники с вишней, рикоттой и муссом йогурт-ревень. За 550 рублей можно попробовать пельмени с косулей, угольными сливками и еловым маслом.
Balance
Ресторан Balance за 450 рублей включил в спецсет равиоль с копченой говядиной и кукурузным соусом. За ту же цену представлены пельмени с квашеной капустой и сметанным соусом на икре судака. Равиоль с диким гребешком, кабачком и трюфельным сыром в сливочном соусе обойдется уже в 750 рублей.
Plan B
Заведение предлагает пельмени с копченым судаком и фуа-гра за 1180 рублей. За равиоль с томленой уткой просят уже 470 рублей, а за вареники с груздями — 430 рублей.
«ФортеПьяно»
В рюмочной «ФортеПьяно» за пельмени с олениной и еловым маслом просят 510 рублей, а за порцию с копченым гусем, кониной и красной икрой придется выложить уже 550 рублей. Стоимость вареников с вишней, пломбиром и кедровым орехом установили в 410 рублей.
ProstoBar
Гастробар ProstoBar выпустил пельмени с мраморном говядиной под соусом Дорблю и трюфельным маслом за 450 рублей. За 390 рублей гостям предлагают вареники с картофелем и грибами под пудрой из белых грибов. За 490 рублей можно попробовать пельмени с диким лососем и маслом.
«Паста&Маргарита»
В ресторане «Паста&Маргарита» за 590 рублей можно попробовать карамелле — пасту с начинкой, завернутую в виде кофетного фантика. В качестве фарша используют вишню, творог и эстрагон. За 630 рублей предлагают равиоли с картофелем, моцареллой и грибным соусом, а за 690 — с цыпленком чахохбили.
«Буфет на Большой»
Ресторан «Буфет на Большой» в спецменю включил четыре блюда и настойки. За 460 рублей там можно заказать вареники с картофелем под сливочно-грибным соусом из сморчков, а за 480 — вареники с творогом, зеленью и копченым сулугуни. К последним также подают сметану.
За пельмени в бульоне с пастернаком и томатами просят 590 рублей, из судака в сливочном соусе с фенхелем и томатами — 620 рублей. Стоимость настоек определили в 220 рублей. На выбор предлагают три вида — рассоловку, самогон и джин.
«Счастливый кузюк» в Златоусте
В ресторации из Златоуста в даты фестиваля будут подавать пельмени с уральской редькой и соусом из топленого масла за 490 рублей. За 520 рублей там можно заказать пельмени из белой рыбы с икорными соусом, а за 550 — с копченой дичью и хвойным маслом.
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