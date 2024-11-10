В Тюмени составили топ самых востребованных специалистов

Самую большую зарплату предлагают монтажникам — 101 тысячу рублей.
В Тюменской области в топ самых востребованных профессий вошли монтажник, электросварщик, фельдшер и массажист. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.
«Рабочие профессии: монтажник технологических трубопроводов, число рабочих мест по вакансиям — 342. Электросварщик ручной сварки — 200 рабочих мест, изолировщик — 166», — указано в документе департамента.
В рейтинге профессий служащих первые места занимают фельдшер (75 рабочих мест), массажист (60) и менеджер (59). Самую большую зарплату предлагают монтажникам — 101 тысячу рублей.
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