10 ноября 2024

В Тюмени составили топ самых востребованных специалистов

В Тюмени в рейтинг востребованных профессий вошли массажист и фельдшер
© Служба новостей «URA.RU»
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Самую большую зарплату предлагают монтажникам — 101 тысячу рублей.
Самую большую зарплату предлагают монтажникам — 101 тысячу рублей. Фото:

В Тюменской области в топ самых востребованных профессий вошли монтажник, электросварщик, фельдшер и массажист. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

«Рабочие профессии: монтажник технологических трубопроводов, число рабочих мест по вакансиям — 342. Электросварщик ручной сварки — 200 рабочих мест, изолировщик — 166», — указано в документе департамента.

В рейтинге профессий служащих первые места занимают фельдшер (75 рабочих мест), массажист (60) и менеджер (59). Самую большую зарплату предлагают монтажникам — 101 тысячу рублей.

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В Тюменской области в топ самых востребованных профессий вошли монтажник, электросварщик, фельдшер и массажист. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. «Рабочие профессии: монтажник технологических трубопроводов, число рабочих мест по вакансиям — 342. Электросварщик ручной сварки — 200 рабочих мест, изолировщик — 166», — указано в документе департамента. В рейтинге профессий служащих первые места занимают фельдшер (75 рабочих мест), массажист (60) и менеджер (59). Самую большую зарплату предлагают монтажникам — 101 тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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