Челябинку, убившую новорожденного ребенка, выписали из больницы

Жительницу поселка Сулея Челябинской области, которая убила новорожденного ребенка, выписали из больницы. Там она проходила лечение после домашних родов.
«Недавно из больницы выписали женщину, которая родила у себя дома. Ребенка она решила не воспитывать и оставила на ночь в холодном предбаннике — теперь ее судьбу будут решать правоохранители», — пишет издание «КП-Челябинск» со ссылкой на собственные источники.
Женщина вечером 5 ноября родила дома здорового ребенка, поместила в пакет и оставила на ночь в стиральной машине, которая находилась в неотапливаемом помещении. Ребенок скончался. После этого она обратилась к врачам, медики поставили диагноз «криминальный аборт».
На 32-летнюю жительницу региона возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), Санкция статьи подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет.
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