Челябинку, убившую новорожденного ребенка, выписали из больницы

11 ноября 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Женщину выписали из отделения гинекологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу поселка Сулея Челябинской области, которая убила новорожденного ребенка, выписали из больницы. Там она проходила лечение после домашних родов. «Недавно из больницы выписали женщину, которая родила у себя дома. Ребенка она решила не воспитывать и оставила на ночь в холодном предбаннике — теперь ее судьбу будут решать правоохранители», — пишет издание «КП-Челябинск» со ссылкой на собственные источники. Женщина вечером 5 ноября родила дома здорового ребенка, поместила в пакет и оставила на ночь в стиральной машине, которая находилась в неотапливаемом помещении. Ребенок скончался. После этого она обратилась к врачам, медики поставили диагноз «криминальный аборт». На 32-летнюю жительницу региона возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), Санкция статьи подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу поселка Сулея Челябинской области, которая убила новорожденного ребенка, выписали из больницы. Там она проходила лечение после домашних родов. «Недавно из больницы выписали женщину, которая родила у себя дома. Ребенка она решила не воспитывать и оставила на ночь в холодном предбаннике — теперь ее судьбу будут решать правоохранители», — пишет издание «КП-Челябинск» со ссылкой на собственные источники. Женщина вечером 5 ноября родила дома здорового ребенка, поместила в пакет и оставила на ночь в стиральной машине, которая находилась в неотапливаемом помещении. Ребенок скончался. После этого она обратилась к врачам, медики поставили диагноз «криминальный аборт». На 32-летнюю жительницу региона возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), Санкция статьи подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет.