Челябинку, убившую новорожденного ребенка, выписали из больницы

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, лечение, больничная палата, клиника, больница, онкоурология, койкоместо
Женщину выписали из отделения гинекологии Фото:

Жительницу поселка Сулея Челябинской области, которая убила новорожденного ребенка, выписали из больницы. Там она проходила лечение после домашних родов.

«Недавно из больницы выписали женщину, которая родила у себя дома. Ребенка она решила не воспитывать и оставила на ночь в холодном предбаннике — теперь ее судьбу будут решать правоохранители», — пишет издание «КП-Челябинск» со ссылкой на собственные источники.

Женщина вечером 5 ноября родила дома здорового ребенка, поместила в пакет и оставила на ночь в стиральной машине, которая находилась в неотапливаемом помещении. Ребенок скончался. После этого она обратилась к врачам, медики поставили диагноз «криминальный аборт».

На 32-летнюю жительницу региона возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), Санкция статьи подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет.

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Жительницу поселка Сулея Челябинской области, которая убила новорожденного ребенка, выписали из больницы. Там она проходила лечение после домашних родов. «Недавно из больницы выписали женщину, которая родила у себя дома. Ребенка она решила не воспитывать и оставила на ночь в холодном предбаннике — теперь ее судьбу будут решать правоохранители», — пишет издание «КП-Челябинск» со ссылкой на собственные источники. Женщина вечером 5 ноября родила дома здорового ребенка, поместила в пакет и оставила на ночь в стиральной машине, которая находилась в неотапливаемом помещении. Ребенок скончался. После этого она обратилась к врачам, медики поставили диагноз «криминальный аборт». На 32-летнюю жительницу региона возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), Санкция статьи подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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