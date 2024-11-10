10 ноября 2024

В Тюмени предложили изменить закон о КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Под КРТ в Тюмени отдано 20 участков
Под КРТ в Тюмени отдано 20 участков Фото:

В Тюмени предложили изменить закон о комплексном развитии территории (КРТ) в части размера компенсаций. Об этом во время градостроительного форума заявил директор Института развития агломерации Нижегородской области Михаил Генин.

«Такая ситуация, когда собственнику может не хватить денег от компенсации, чтобы куда-то переехать, вполне возможна. И я думаю, что этот вопрос мог бы стать той законодательной инициативой, которая помогла бы работать с гражданами. Мы попробуем выйти с таким предложением», — приводит слова Генина издание «РБК Тюмень».

Ранее URA.RU писало, что под КРТ в Тюмени отдано 20 территорий, по 18-ти из которых заключены договоры на застройку и реновацию. Как говорил мэр города Максим Афанасьев, разрешения застройщики получают лишь после того, как территории освобождаются от старого жилья.

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В Тюмени предложили изменить закон о комплексном развитии территории (КРТ) в части размера компенсаций. Об этом во время градостроительного форума заявил директор Института развития агломерации Нижегородской области Михаил Генин. «Такая ситуация, когда собственнику может не хватить денег от компенсации, чтобы куда-то переехать, вполне возможна. И я думаю, что этот вопрос мог бы стать той законодательной инициативой, которая помогла бы работать с гражданами. Мы попробуем выйти с таким предложением», — приводит слова Генина издание «РБК Тюмень». Ранее URA.RU писало, что под КРТ в Тюмени отдано 20 территорий, по 18-ти из которых заключены договоры на застройку и реновацию. Как говорил мэр города Максим Афанасьев, разрешения застройщики получают лишь после того, как территории освобождаются от старого жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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