В Тюмени предложили изменить закон о КРТ

В Тюмени предложили изменить закон о комплексном развитии территории (КРТ) в части размера компенсаций. Об этом во время градостроительного форума заявил директор Института развития агломерации Нижегородской области Михаил Генин.
«Такая ситуация, когда собственнику может не хватить денег от компенсации, чтобы куда-то переехать, вполне возможна. И я думаю, что этот вопрос мог бы стать той законодательной инициативой, которая помогла бы работать с гражданами. Мы попробуем выйти с таким предложением», — приводит слова Генина издание «РБК Тюмень».
Ранее URA.RU писало, что под КРТ в Тюмени отдано 20 территорий, по 18-ти из которых заключены договоры на застройку и реновацию. Как говорил мэр города Максим Афанасьев, разрешения застройщики получают лишь после того, как территории освобождаются от старого жилья.
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