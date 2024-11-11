Водку «Трамповка» в России будет продавать компания из Питера

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В России могут начать продавать водку «Трамповка»
В России могут начать продавать водку «Трамповка» Фото:

Компания из Санкт-Петербурга подала заявку на регистрацию торговой марки водки «Трамповка», названной в честь избранного президента США Дональда Трампа, сообщили журналисты. Однако на данный момент не идет речи о выпуске и продаже нового алкогольного напитка.

«Водку „Трамповка“ будут продавать в России», — передает telegram-канал «Питер сегодня». Питерская компания уже подала заявку, чтобы зарегистрировать соответствующую торговую марку. 

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, обойдя по голосам избирателей оппонента — вице-президента страны Камалу Харрис. Церемония инаугурации новоизбранного американского главы пройдет 20 января 2025 года. 

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Компания из Санкт-Петербурга подала заявку на регистрацию торговой марки водки «Трамповка», названной в честь избранного президента США Дональда Трампа, сообщили журналисты. Однако на данный момент не идет речи о выпуске и продаже нового алкогольного напитка. «Водку „Трамповка“ будут продавать в России», — передает telegram-канал «Питер сегодня». Питерская компания уже подала заявку, чтобы зарегистрировать соответствующую торговую марку.  Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, обойдя по голосам избирателей оппонента — вице-президента страны Камалу Харрис. Церемония инаугурации новоизбранного американского главы пройдет 20 января 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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