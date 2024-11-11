Водку «Трамповка» в России будет продавать компания из Питера

Компания из Санкт-Петербурга подала заявку на регистрацию торговой марки водки «Трамповка», названной в честь избранного президента США Дональда Трампа, сообщили журналисты. Однако на данный момент не идет речи о выпуске и продаже нового алкогольного напитка.
«Водку „Трамповка“ будут продавать в России», — передает telegram-канал «Питер сегодня». Питерская компания уже подала заявку, чтобы зарегистрировать соответствующую торговую марку.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, обойдя по голосам избирателей оппонента — вице-президента страны Камалу Харрис. Церемония инаугурации новоизбранного американского главы пройдет 20 января 2025 года.
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