Администрация пермского города взяла на контроль отсутствие тепла и горячей воды

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По словам властей, в большинстве домов тепло есть
По словам властей, в большинстве домов тепло есть Фото:

Администрация Красновишерского округа взяла на контроль ситуацию с отключением тепла и горячей воды. Совместно с прокуратурой мэрия проверила температурный режим в домах горожан.

«В части жилых помещений зафиксирована температура ниже нормы. По результатам проверки будут приняты меры к поставщику теплоэнергии, а жителям произведен соответствующий перерасчет за коммунальные услуги», — сообщили в группе администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в котельных №2 и №5 проводят ремонт, поэтому их параметры снижены. Завершить работы планируют 13 ноября.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Красновишерска неделю сидят без тепла и горячей воды. Причиной стала неисправная работа котельных.

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Администрация Красновишерского округа взяла на контроль ситуацию с отключением тепла и горячей воды. Совместно с прокуратурой мэрия проверила температурный режим в домах горожан. «В части жилых помещений зафиксирована температура ниже нормы. По результатам проверки будут приняты меры к поставщику теплоэнергии, а жителям произведен соответствующий перерасчет за коммунальные услуги», — сообщили в группе администрация округа в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в котельных №2 и №5 проводят ремонт, поэтому их параметры снижены. Завершить работы планируют 13 ноября. Ранее URA.RU рассказало, что жители Красновишерска неделю сидят без тепла и горячей воды. Причиной стала неисправная работа котельных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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