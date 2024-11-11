Администрация пермского города взяла на контроль отсутствие тепла и горячей воды

Администрация Красновишерского округа взяла на контроль ситуацию с отключением тепла и горячей воды. Совместно с прокуратурой мэрия проверила температурный режим в домах горожан.
«В части жилых помещений зафиксирована температура ниже нормы. По результатам проверки будут приняты меры к поставщику теплоэнергии, а жителям произведен соответствующий перерасчет за коммунальные услуги», — сообщили в группе администрация округа в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что в котельных №2 и №5 проводят ремонт, поэтому их параметры снижены. Завершить работы планируют 13 ноября.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Красновишерска неделю сидят без тепла и горячей воды. Причиной стала неисправная работа котельных.
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