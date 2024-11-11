Челябинцам рассказали, как выявить вирус Коксаки у ребенка

Характерным признаком вируса Коксаки или «турецкой ветрянки» является синдром «рука-нога-рот», когда ладони, ступни и рот ребенка покрываются язвочками. О признаках заболевания и лечении вируса URA.RU рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.
«Вирус Коксаки имеет характерный признак — синдром „рука-нога-рот“. Он проявляется сыпью и болезненными язвочками на ладонях, подошвах и слизистой рта. Это приводит к затруднению при ходьбе и приеме пищи, вызывая дополнительный дискомфорт у ребенка», — сообщили URA.RU в минздраве.
В минздраве отметили, что заболеванию больше всего подвержены дети до десяти лет. Причиной, по мнению медиков, является еще несовершенная иммунная система и частый контакт со сверстниками. Инфекция передается как воздушно-капельным путем, так и при контакте с предметами быта, посудой и игрушками. Причиной заражения Коксаки также могут быть грязные фрукты и овощи.
Среди основных симптомов — сильная головная боль и раздражительность, сыпь, отказ от еды, диарея и рвота. Заболевание сопровождается резким повышением температуры тела до 39 — 40 градусов.
«Вирус не имеет специфической терапии. Лечение направлено на облегчение симптомов. Антибиотики на вирусы не действуют», — сообщила и.о . заведующей консультативно-диагностического отделения детской поликлиники №8 Елена Дубровская.
В схему лечения обычно входит прием жаропонижающих, обильное питье и использование лосьонов от зуда и отеков. Кроме того, больным назначают постельный режим и карантин.
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