Воспитанница школы чемпиона мира по шахматам в ЯНАО победила в мировом Гран-при

Воспитанница Полярной школы Анатолия Карпова Александра Горячкина одержала победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ (Международная Федерация Шахмат). Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента физкультуры и спорта.
«Ямальская спортсменка выиграла этап женского Гран-при ФИДЕ, набрав семь очков из девяти. Две лучшие участницы по итогам серии выходят в турнир претенденток 2026 года», — передает пресс-служба.
Гран-при ФИДЕ является частью квалификационного цикла женского чемпионата мира по шахматам, серия игр состоит из шести этапов. Горячкина смогла опередить китаянку, 16 чемпионку мира Тань Чжунъи.
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