10 ноября 2024

Воспитанница школы чемпиона мира по шахматам в ЯНАО победила в мировом Гран-при

Александра Горячкова выиграла этап женского Гран-при ФИДЕ
© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Горячкова набрала семь очков из девяти
Анастасия Горячкова набрала семь очков из девяти Фото:

Воспитанница Полярной школы Анатолия Карпова Александра Горячкина одержала победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ (Международная Федерация Шахмат). Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента физкультуры и спорта.

«Ямальская спортсменка выиграла этап женского Гран-при ФИДЕ, набрав семь очков из девяти. Две лучшие участницы по итогам серии выходят в турнир претенденток 2026 года», — передает пресс-служба.

Гран-при ФИДЕ является частью квалификационного цикла женского чемпионата мира по шахматам, серия игр состоит из шести этапов. Горячкина смогла опередить китаянку, 16 чемпионку мира Тань Чжунъи. 

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Воспитанница Полярной школы Анатолия Карпова Александра Горячкина одержала победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ (Международная Федерация Шахмат). Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента физкультуры и спорта. «Ямальская спортсменка выиграла этап женского Гран-при ФИДЕ, набрав семь очков из девяти. Две лучшие участницы по итогам серии выходят в турнир претенденток 2026 года», — передает пресс-служба. Гран-при ФИДЕ является частью квалификационного цикла женского чемпионата мира по шахматам, серия игр состоит из шести этапов. Горячкина смогла опередить китаянку, 16 чемпионку мира Тань Чжунъи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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