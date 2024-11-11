11 ноября 2024

Почему в Челябинске перестали покупать жилье

Челябинцы перестали покупать квартиры и загородную недвижимость
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске приостановлена льготная ипотека, а ставки по ипотеке на частные дома выросли до 27%
В Челябинске приостановлена льготная ипотека, а ставки по ипотеке на частные дома выросли до 27% Фото:

В Челябинске в ноябре 2024 года перестали покупать квартиры, коттеджи, в целом падают продажи всех объектов на рынке недвижимости. Это связано с повышением ставок по ипотеке на дома до 27%, а также с приостановкой льготной ипотеки на квартиры. Об этом в начале ноября URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Челябинцы больше не покупают коттеджи, потому что ставка по ипотеке на дома 26-27%. Не берут квартиры, поскольку семейная ипотека в приостановке. Нет лимитов и банки их пока не выдают, хотя они распределены. На рынке недвижимости падают продажи всего, не только коттеджей, при этом цены не падают», — отметила Шатрукова.

Шатрукова отметила, что низкий спрос на коттеджи также обусловлен сезонностью. Эксперт пояснила, покупатели не хотят брать ипотеку по высоким ставкам, но при этом ждать весны и ничего не строить. Также президент гильдии риелторов «Южный Урал» отметила, что в целом на данный момент на рынке недвижимости падают продажи всех объектов недвижимости. 

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В Челябинске в ноябре 2024 года перестали покупать квартиры, коттеджи, в целом падают продажи всех объектов на рынке недвижимости. Это связано с повышением ставок по ипотеке на дома до 27%, а также с приостановкой льготной ипотеки на квартиры. Об этом в начале ноября URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Челябинцы больше не покупают коттеджи, потому что ставка по ипотеке на дома 26-27%. Не берут квартиры, поскольку семейная ипотека в приостановке. Нет лимитов и банки их пока не выдают, хотя они распределены. На рынке недвижимости падают продажи всего, не только коттеджей, при этом цены не падают», — отметила Шатрукова. Шатрукова отметила, что низкий спрос на коттеджи также обусловлен сезонностью. Эксперт пояснила, покупатели не хотят брать ипотеку по высоким ставкам, но при этом ждать весны и ничего не строить. Также президент гильдии риелторов «Южный Урал» отметила, что в целом на данный момент на рынке недвижимости падают продажи всех объектов недвижимости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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