Почему в Челябинске перестали покупать жилье

В Челябинске в ноябре 2024 года перестали покупать квартиры, коттеджи, в целом падают продажи всех объектов на рынке недвижимости. Это связано с повышением ставок по ипотеке на дома до 27%, а также с приостановкой льготной ипотеки на квартиры. Об этом в начале ноября URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Челябинцы больше не покупают коттеджи, потому что ставка по ипотеке на дома 26-27%. Не берут квартиры, поскольку семейная ипотека в приостановке. Нет лимитов и банки их пока не выдают, хотя они распределены. На рынке недвижимости падают продажи всего, не только коттеджей, при этом цены не падают», — отметила Шатрукова.
Шатрукова отметила, что низкий спрос на коттеджи также обусловлен сезонностью. Эксперт пояснила, покупатели не хотят брать ипотеку по высоким ставкам, но при этом ждать весны и ничего не строить. Также президент гильдии риелторов «Южный Урал» отметила, что в целом на данный момент на рынке недвижимости падают продажи всех объектов недвижимости.
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