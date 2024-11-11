Уголовное дело бывшего депутата челябинского заксобрания вернули в апелляцию

11 ноября 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Константин Толкачев готовится вновь оспаривать приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело по факту покушения на мошенничество в отношении бывшего депутата челябинского заксобрания Константина Толкачева вернули в апелляцию. Информация об этом опубликована на сайте Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. «Апелляционное постановление (по существу обвинения) отменено и возвращено на новое апелляционное рассмотрение», — говорится в базе данных суда. Решение было вынесено 5 ноября. С ноября по декабрь 2023 года апелляционная инстанция уже рассматривала дело Толкачева. Тогда приговор Копейского горсуда, по которому экс-депутата отправили в колонию на три года, было отменено. Прокуратура и потерпевшая сторона не согласились с таким решением и обратились с жалобой в кассационный суд, который и вернул дело на пересмотр. URA.RU связалось с Толкачевым. По его словам, решение, которое принял кассационный суд, противоречит всей судебной практике. Бывший депутат будет обжаловать его в Верховном суде РФ. «Кассационный суд принял решение, противоречащее пленуму Верховного суда РФ от 30 июня 2015 года №29. Решение противоречит определению № 2518-О 2018 года Конституционного суда РФ. И в целом решение противоречит судебной практике Верховного суда РФ. Подтверждением моих слов является определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 28 июля 2021 года №45-УД21-23-К7. Решение судьи, который рассматривал дело в кассационной инстанции, противоречит даже практике самого кассационного суда от апреля 2024 года», — заявил URA.RU Толкачев. Суд над Толкачевым длился три года. По его итогам его признали виновным в покушении на мошенничество, по факту уклонения от уплаты налогов бывшего депутата оправдали. Он получил три года колонии общего режима. При этом, удачно оспорив это решение, Толкачев был выпущен под подписку о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело по факту покушения на мошенничество в отношении бывшего депутата челябинского заксобрания Константина Толкачева вернули в апелляцию. Информация об этом опубликована на сайте Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. «Апелляционное постановление (по существу обвинения) отменено и возвращено на новое апелляционное рассмотрение», — говорится в базе данных суда. Решение было вынесено 5 ноября. С ноября по декабрь 2023 года апелляционная инстанция уже рассматривала дело Толкачева. Тогда приговор Копейского горсуда, по которому экс-депутата отправили в колонию на три года, было отменено. Прокуратура и потерпевшая сторона не согласились с таким решением и обратились с жалобой в кассационный суд, который и вернул дело на пересмотр. URA.RU связалось с Толкачевым. По его словам, решение, которое принял кассационный суд, противоречит всей судебной практике. Бывший депутат будет обжаловать его в Верховном суде РФ. «Кассационный суд принял решение, противоречащее пленуму Верховного суда РФ от 30 июня 2015 года №29. Решение противоречит определению № 2518-О 2018 года Конституционного суда РФ. И в целом решение противоречит судебной практике Верховного суда РФ. Подтверждением моих слов является определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 28 июля 2021 года №45-УД21-23-К7. Решение судьи, который рассматривал дело в кассационной инстанции, противоречит даже практике самого кассационного суда от апреля 2024 года», — заявил URA.RU Толкачев. Суд над Толкачевым длился три года. По его итогам его признали виновным в покушении на мошенничество, по факту уклонения от уплаты налогов бывшего депутата оправдали. Он получил три года колонии общего режима. При этом, удачно оспорив это решение, Толкачев был выпущен под подписку о невыезде.