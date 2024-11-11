В тюменской школе подростки избили ученицу. Видео

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Конфликт произошел из-за словесной перепалки
Конфликт произошел из-за словесной перепалки Фото:

В Тюмени возле школы №9 произошла драка между ученицами. Видео инцидента появилось в социальных сетях. В разговоре с URA.RU заместитель директора учреждения Галина Осинцева пояснила, что конфликт произошел из-за словесной перепалки.

«Инцидент произошел на прошлой неделе, причиной стала словесная перепалка. На сегодняшний день конфликт урегулирован. Дети встретились, помирились, с родителями провели беседу», — рассказала корреспонденту агентства Осинцева.

Видео драки опубликовано в группах в «ВКонтакте» и в telegram-каналах. На кадрах ученица избивает другую школьницу, стоящие рядом девочки пытаются разнять одноклассниц.

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В Тюмени возле школы №9 произошла драка между ученицами. Видео инцидента появилось в социальных сетях. В разговоре с URA.RU заместитель директора учреждения Галина Осинцева пояснила, что конфликт произошел из-за словесной перепалки. «Инцидент произошел на прошлой неделе, причиной стала словесная перепалка. На сегодняшний день конфликт урегулирован. Дети встретились, помирились, с родителями провели беседу», — рассказала корреспонденту агентства Осинцева. Видео драки опубликовано в группах в «ВКонтакте» и в telegram-каналах. На кадрах ученица избивает другую школьницу, стоящие рядом девочки пытаются разнять одноклассниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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