В Тюмени возле школы №9 произошла драка между ученицами. Видео инцидента появилось в социальных сетях. В разговоре с URA.RU заместитель директора учреждения Галина Осинцева пояснила, что конфликт произошел из-за словесной перепалки.
«Инцидент произошел на прошлой неделе, причиной стала словесная перепалка. На сегодняшний день конфликт урегулирован. Дети встретились, помирились, с родителями провели беседу», — рассказала корреспонденту агентства Осинцева.
Видео драки опубликовано в группах в «ВКонтакте» и в telegram-каналах. На кадрах ученица избивает другую школьницу, стоящие рядом девочки пытаются разнять одноклассниц.
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