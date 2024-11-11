В Челябинской области в октябре 2024 года по сравнению тем же периодом 2023 года в сфере ЖКХ зарплаты у работников выросли на 14%, составив 114 тысяч 241 рубль за месяц при полном рабочем дне. Больше всех стали зарабатывать плиточники и штукатуры, сообщили 11 ноября в пресс-службе «Авито Работа».
«В целом в октябре 2024 года средние предлагаемые зарплаты в Челябинской области в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры выросли на 14% год к году и составили 114 тысяч 241 рубль в месяц при полном рабочем дне. При этом самой высокооплачиваемой стала профессия плиточника. Специалистам стали предлагать на 24% больше при полном рабочем дне, их заработок составил 147 тысяч 500 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
В топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в сфере ЖКХ также вошли штукатуры, чьи зарплатные предложения выросли на 137% до 137 тысяч 803 рублей в месяц. На третьем месте по заработку среди специалистов в сфере ЖКХ оказались маляры. Их заработок увеличился на 27%. Кандидатам на данную должность в октябре 2024 года предлагали зарплату в размере 90 тысяч 535 рублей за месяц при полном рабочем дне.
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