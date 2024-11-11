В минздраве прокомментировали ситуацию c ремонтом в пермском роддоме

При проведении ремонта фасада больницы им. Тверье в Перми подрядчик не заклеил окна. Нарушение в ближайшее время устранят, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
«В ГКБ им. М. А. Тверье ведется капитальный ремонт, в связи с этим в ведомстве просят пациентов отнестись с пониманием. Действительно, подрядчик во время проведения фасадных работ пренебрег договоренностями о заклеивании окон при работах с люлек. С ним проведена беседа, нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Также отметим, что в тихие часы ремонтные работы не ведутся», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Об этом роженицы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь».
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