В минздраве прокомментировали ситуацию c ремонтом в пермском роддоме

Пермский минздрав: нарушения при проведении ремонта в роддоме устранят
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время ремонта фасада больницы им. Тверье подрядчик не заклеил окна при работе с люлек
Во время ремонта фасада больницы им. Тверье подрядчик не заклеил окна при работе с люлек Фото:

При проведении ремонта фасада больницы им. Тверье в Перми подрядчик не заклеил окна. Нарушение в ближайшее время устранят, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«В ГКБ им. М. А. Тверье ведется капитальный ремонт, в связи с этим в ведомстве просят пациентов отнестись с пониманием. Действительно, подрядчик во время проведения фасадных работ пренебрег договоренностями о заклеивании окон при работах с люлек. С ним проведена беседа, нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Также отметим, что в тихие часы ремонтные работы не ведутся», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Об этом роженицы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь». 

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При проведении ремонта фасада больницы им. Тверье в Перми подрядчик не заклеил окна. Нарушение в ближайшее время устранят, сообщили в пресс-службе краевого минздрава. «В ГКБ им. М. А. Тверье ведется капитальный ремонт, в связи с этим в ведомстве просят пациентов отнестись с пониманием. Действительно, подрядчик во время проведения фасадных работ пренебрег договоренностями о заклеивании окон при работах с люлек. С ним проведена беседа, нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Также отметим, что в тихие часы ремонтные работы не ведутся», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Об этом роженицы рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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