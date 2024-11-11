Многодетной челябинке смягчили приговор за убийство мужа

11 ноября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Женщине грозило 13 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многодетной жительнице Копейска, города-спутника Челябинска, смягчили приговор за убийство мужа. Ее признали виновной за превышение самообороны и приговорили к полутора годам ограничения свободы. Также ей предстоит выплатить 500 тысяч рублей сестре погибшего в качестве компенсации морального ущерба. «Сегодня Копейский суд переквалифицировал дело на статью о превышении самообороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Многодетную мать признали виновной и назначили наказание в 1,5 года ограничения свободы», — пишет сайт «74.ру». Инцидент в семье произошел 29 апреля, когда мужчина пришел домой к жене и четырем детям пьяным. Супруга сказала ему, что не может так больше жить и уходит, тогда он разбил бутылку и направил «розочку» против нее. Женщина ударила мужа первой, он умер. Несмотря на то, что она пыталась оказать ему помощь и признала вину, следствие изначально запросило 13 лет лишения свободы за убийство. Сейчас матери четверых детей нельзя выезжать за пределы Копейска, выходить по ночам из дома и посещать массовые мероприятия. Также ей запрещено переезжать. Кроме того, ей предстоит выплатить сестре погибшего полмиллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетной жительнице Копейска, города-спутника Челябинска, смягчили приговор за убийство мужа. Ее признали виновной за превышение самообороны и приговорили к полутора годам ограничения свободы. Также ей предстоит выплатить 500 тысяч рублей сестре погибшего в качестве компенсации морального ущерба. «Сегодня Копейский суд переквалифицировал дело на статью о превышении самообороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Многодетную мать признали виновной и назначили наказание в 1,5 года ограничения свободы», — пишет сайт «74.ру». Инцидент в семье произошел 29 апреля, когда мужчина пришел домой к жене и четырем детям пьяным. Супруга сказала ему, что не может так больше жить и уходит, тогда он разбил бутылку и направил «розочку» против нее. Женщина ударила мужа первой, он умер. Несмотря на то, что она пыталась оказать ему помощь и признала вину, следствие изначально запросило 13 лет лишения свободы за убийство. Сейчас матери четверых детей нельзя выезжать за пределы Копейска, выходить по ночам из дома и посещать массовые мероприятия. Также ей запрещено переезжать. Кроме того, ей предстоит выплатить сестре погибшего полмиллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.