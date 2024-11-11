Совет Федерации РФ рекомендовал российскому правительству софинансировать работы по созданию крупнейшего на Урале межотраслевого образовательно-производственного кластера. Сумма, которая требуется от федерации — 4,4 млрд рублей, еще 6,4 млрд регион вложит сам. Копия постановления по итогам Дней Свердловской области в парламенте есть в распоряжении URA.RU.
«Рекомендовать правительству РФ рассмотреть ... предложения правительства Свердловской области по софинансированию, в том числе с привлечением внебюджетных источников, мероприятий по капитальному ремонту и оснащению оборудованием зданий „Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций“, „Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж“, „Екатеринбургский техникум транспортного строительства“...», — говорится в документе.
На ремонт политеха требуется 1,2 млрд рублей, двух других колледжей — 3,1 млрд. Вместе они и образуют крупнейший в УрФО образовательно-производственный кластер. На финансирование регион сможет рассчитывать при условии, что предоставит необходимые документы и обосновывающие материалы.
Проект презентовали в Дни региона в Совфеде. Они проходили с 21 по 23 октября. Обсуждение было тяжелым — профильный комитет предложил сначала заявиться в федеральный проект «Профессионалитет», а уже после участвовать в программе по капремонту. Тем не менее, в итоговый перечень задумок, которые направят в кабмин с рекомендацией поддержать, кластер попал. URA.RU показывало рендеры, как будет выглядеть площадка после ремонта. Больше новостей о том, как прошли Дни региона в Совфеде, в отдельном сюжете URA.RU.
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