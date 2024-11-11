Путин потребовал навести порядок на дорогах: новый сигнал президента губернаторам

Президент Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло дал сигнал губернаторам: чтобы снизить аварийность на дорогах и тяжесть последствий ДТП, нужно добиться выполнения трех условий. Это — приведение дорог в нормативный вид, организация контроля за движением транспорта, а также — дисциплина водителей, объяснили URA.RU эксперты смыслы разговора Путина с Меняйло.
«ДТП много в республике. Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», — обратил внимание Путин.
По словам Меняйло, ведется строительство объезда Владикавказа, что разгрузит дороги регионального и местного значения. «Мы открыли Центр организации и управления дорожным движением. Большегрузы, которые идут транзитом, летом наплыв пассажирского транспорта, который идет через Грузию, и весь наш транспорт, — все они ходят по дорогам общего пользования. Мы завели контроль на Центр организации и управления дорожным движением, сделали три перехватывающие парковки для большегрузов, ввели электронную очередь: как только пересекает границу, автоматически регистрируется автомобиль», — объяснил Меняйло.
Фактически на примере Северной Осетии Путин дал сигнал всем губернаторам, что ситуацию на дорогах нужно менять. Внимание должно быть обращено на три ключевые проблемы: состояние автомобильных дорог, отсутствие должного контроля на дорогах и недисциплинированность водителей. Как объяснил URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, ситуация ухудшается по всей стране: и показатели аварийности и смертности растут везде.
«Это новая тенденция, потому что в течение 10 лет подряд ситуация улучшалась, улучшалась быстро. Но появляются новые виды транспорта — те же питбайки, которые покупают детям. Поэтому идет рост количества ДТП с участием детей: в 2023 году зафиксирована 21 тысяча ДТП (это плюс 9%), в которых погибло 788 детей, ранено почти 24 тысячи. За 9 месяцев этого года ситуация ухудшилась дополнительно», — заявил Шапарин.
Эксперт назвал причины высокой аварийности и смертности на российских дорогах. Это — «деградация транспортной инфраструктуры», старение парка автомобилей (на Северном Кавказе машины едва ли не самые старые) и «несовершенство системы контроля за ситуацией на дорогах». «На Северном Кавказе это еще один фактор — менталитет местных жителей, горячность, нежелание пристегиваться. Все это приводит к тяжелым последствиям в результате ДТП», — убежден Шапарин.
По мнению директора Института транспортного планирования Михаила Якимова, добиться снижения аварийности на дрогах может помочь только совокупность мер. Качественные дороги с грамотной системой организацией движения и контролем за безопасностью, а также — дисциплинированность самих водителей.
«Дороги привели в нормативное состояние, тем самым увеличили среднюю скорость движения. Раз скорость увеличилась, выросли риски ДТП и тяжесть их последствий: они стали переходить из разряда неучетных, когда ущерб причиняется только транспортным средствам, в разряд, когда наносится вред здоровью и жизни человека.
На Кавказе люди достаточно вольно интерпретируют правила дорожного движения и знаки ограничения скорости. Поэтому там, да и повсеместно, нужны камеры фото-, видеофиксации — это единственный путь», — заключил Якимов.
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