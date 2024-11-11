Путин потребовал навести порядок на дорогах: новый сигнал президента губернаторам

Сигнал Путина губернаторам: нужно устранить три главные причины ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин потребовал исправить ситуацию на дорогах
Президент Владимир Путин потребовал исправить ситуацию на дорогах Фото:

Президент Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло дал сигнал губернаторам: чтобы снизить аварийность на дорогах и тяжесть последствий ДТП, нужно добиться выполнения трех условий. Это — приведение дорог в нормативный вид, организация контроля за движением транспорта, а также — дисциплина водителей, объяснили URA.RU эксперты смыслы разговора Путина с Меняйло.

«ДТП много в республике. Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», — обратил внимание Путин.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заверил президента, что ситуация на дорогах республики будет улучшаться
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заверил президента, что ситуация на дорогах республики будет улучшаться
Фото:

По словам Меняйло, ведется строительство объезда Владикавказа, что разгрузит дороги регионального и местного значения. «Мы открыли Центр организации и управления дорожным движением. Большегрузы, которые идут транзитом, летом наплыв пассажирского транспорта, который идет через Грузию, и весь наш транспорт, — все они ходят по дорогам общего пользования. Мы завели контроль на Центр организации и управления дорожным движением, сделали три перехватывающие парковки для большегрузов, ввели электронную очередь: как только пересекает границу, автоматически регистрируется автомобиль», — объяснил Меняйло.

Фактически на примере Северной Осетии Путин дал сигнал всем губернаторам, что ситуацию на дорогах нужно менять. Внимание должно быть обращено на три ключевые проблемы: состояние автомобильных дорог, отсутствие должного контроля на дорогах и недисциплинированность водителей. Как объяснил URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, ситуация ухудшается по всей стране: и показатели аварийности и смертности растут везде.

«Это новая тенденция, потому что в течение 10 лет подряд ситуация улучшалась, улучшалась быстро. Но появляются новые виды транспорта — те же питбайки, которые покупают детям. Поэтому идет рост количества ДТП с участием детей: в 2023 году зафиксирована 21 тысяча ДТП (это плюс 9%), в которых погибло 788 детей, ранено почти 24 тысячи. За 9 месяцев этого года ситуация ухудшилась дополнительно», — заявил Шапарин.

Эксперт назвал причины высокой аварийности и смертности на российских дорогах. Это — «деградация транспортной инфраструктуры», старение парка автомобилей (на Северном Кавказе машины едва ли не самые старые) и «несовершенство системы контроля за ситуацией на дорогах». «На Северном Кавказе это еще один фактор — менталитет местных жителей, горячность, нежелание пристегиваться. Все это приводит к тяжелым последствиям в результате ДТП», — убежден Шапарин.

По мнению директора Института транспортного планирования Михаила Якимова, добиться снижения аварийности на дрогах может помочь только совокупность мер. Качественные дороги с грамотной системой организацией движения и контролем за безопасностью, а также — дисциплинированность самих водителей.

«Дороги привели в нормативное состояние, тем самым увеличили среднюю скорость движения. Раз скорость увеличилась, выросли риски ДТП и тяжесть их последствий: они стали переходить из разряда неучетных, когда ущерб причиняется только транспортным средствам, в разряд, когда наносится вред здоровью и жизни человека.

На Кавказе люди достаточно вольно интерпретируют правила дорожного движения и знаки ограничения скорости. Поэтому там, да и повсеместно, нужны камеры фото-, видеофиксации — это единственный путь», — заключил Якимов.

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Президент Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло дал сигнал губернаторам: чтобы снизить аварийность на дорогах и тяжесть последствий ДТП, нужно добиться выполнения трех условий. Это — приведение дорог в нормативный вид, организация контроля за движением транспорта, а также — дисциплина водителей, объяснили URA.RU эксперты смыслы разговора Путина с Меняйло. «ДТП много в республике. Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», — обратил внимание Путин. По словам Меняйло, ведется строительство объезда Владикавказа, что разгрузит дороги регионального и местного значения. «Мы открыли Центр организации и управления дорожным движением. Большегрузы, которые идут транзитом, летом наплыв пассажирского транспорта, который идет через Грузию, и весь наш транспорт, — все они ходят по дорогам общего пользования. Мы завели контроль на Центр организации и управления дорожным движением, сделали три перехватывающие парковки для большегрузов, ввели электронную очередь: как только пересекает границу, автоматически регистрируется автомобиль», — объяснил Меняйло. Фактически на примере Северной Осетии Путин дал сигнал всем губернаторам, что ситуацию на дорогах нужно менять. Внимание должно быть обращено на три ключевые проблемы: состояние автомобильных дорог, отсутствие должного контроля на дорогах и недисциплинированность водителей. Как объяснил URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, ситуация ухудшается по всей стране: и показатели аварийности и смертности растут везде. Эксперт назвал причины высокой аварийности и смертности на российских дорогах. Это — «деградация транспортной инфраструктуры», старение парка автомобилей (на Северном Кавказе машины едва ли не самые старые) и «несовершенство системы контроля за ситуацией на дорогах». «На Северном Кавказе это еще один фактор — менталитет местных жителей, горячность, нежелание пристегиваться. Все это приводит к тяжелым последствиям в результате ДТП», — убежден Шапарин. По мнению директора Института транспортного планирования Михаила Якимова, добиться снижения аварийности на дрогах может помочь только совокупность мер. Качественные дороги с грамотной системой организацией движения и контролем за безопасностью, а также — дисциплинированность самих водителей. На Кавказе люди достаточно вольно интерпретируют правила дорожного движения и знаки ограничения скорости. Поэтому там, да и повсеместно, нужны камеры фото-, видеофиксации — это единственный путь», — заключил Якимов.
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