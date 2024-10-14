14 октября 2024

Пермяка, который не оплатил 106 штрафов, осудят за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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За вождение в пьяном виде грозит лишение свободы на срок до двух лет
За вождение в пьяном виде грозит лишение свободы на срок до двух лет Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 25-летнего жителя Юсьвенского округа Пермского края, который находился за рулем автомобиля. При освидетельствовании у задержанного зафиксировали пары алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также было установлено, что у мужчины есть более 100 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем пермяка ждет суд. 

«Молодой человек пояснил, что всю ночь распивал спиртные напитки с другом, а на утро оба поехали в магазин. Ранее водитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины имеются 106 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Все они были получены с камер фиксации правонарушений за превышение скорости в разных регионах России, включая Ставропольский край, Северную Осетию, Чеченскую и Кабардино-Балкарскую Республики», — сообщил сайт ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Уточняется, что полицейские составили в отношении водителя 106 административных материалов. Статья — «неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях». Дознанием территориального отдела полиции также возбуждено уголовное дело по статье «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что сотрудники полиции после долгой погони задержали пьяного водителя. После выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав.

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали 25-летнего жителя Юсьвенского округа Пермского края, который находился за рулем автомобиля. При освидетельствовании у задержанного зафиксировали пары алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также было установлено, что у мужчины есть более 100 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем пермяка ждет суд.  «Молодой человек пояснил, что всю ночь распивал спиртные напитки с другом, а на утро оба поехали в магазин. Ранее водитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины имеются 106 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Все они были получены с камер фиксации правонарушений за превышение скорости в разных регионах России, включая Ставропольский край, Северную Осетию, Чеченскую и Кабардино-Балкарскую Республики», — сообщил сайт ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Уточняется, что полицейские составили в отношении водителя 106 административных материалов. Статья — «неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях». Дознанием территориального отдела полиции также возбуждено уголовное дело по статье «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Ранее URA.RU рассказывало о том, что сотрудники полиции после долгой погони задержали пьяного водителя. После выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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