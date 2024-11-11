Итальянский эстрадный артист, исполнитель хита 80-х Felicitа Аль Бано назвал Донбасс российским и признался, что хотел бы там выступить. Об этом он заявил в интервью газете Il Fatto quotidiano.
«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал Аль Бано в беседе с журналистом. Артист подчеркнул, что готов дать концерт в регионе в поддержку мира. По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру в Донбассе.
Аль Бано родился в 1943 году в Италии. Прославился в 70-80-е годы. Одним из главных хитов стала песня Felicitа, которую Аль Бано исполнял с Роминой Пауэр.
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