Исполнитель хита 80-х Felicitа Аль Бано просится на Донбасс

Итальянский артист Аль Бано назвал Донбасс российским
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Аль Бано назвал Донбасс российским и захотел там выступить в поддержку мира
Аль Бано назвал Донбасс российским и захотел там выступить в поддержку мира Фото:

Итальянский эстрадный артист, исполнитель хита 80-х Felicitа Аль Бано назвал Донбасс российским и признался, что хотел бы там выступить. Об этом он заявил в интервью газете Il Fatto quotidiano.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал Аль Бано в беседе с журналистом. Артист подчеркнул, что готов дать концерт в регионе в поддержку мира. По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру в Донбассе. 

Аль Бано родился в 1943 году в Италии. Прославился в 70-80-е годы. Одним из главных хитов стала песня Felicitа, которую Аль Бано исполнял с Роминой Пауэр.

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Итальянский эстрадный артист, исполнитель хита 80-х Felicitа Аль Бано назвал Донбасс российским и признался, что хотел бы там выступить. Об этом он заявил в интервью газете Il Fatto quotidiano. «Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал Аль Бано в беседе с журналистом. Артист подчеркнул, что готов дать концерт в регионе в поддержку мира. По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру в Донбассе.  Аль Бано родился в 1943 году в Италии. Прославился в 70-80-е годы. Одним из главных хитов стала песня Felicitа, которую Аль Бано исполнял с Роминой Пауэр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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