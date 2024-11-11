Челябинский горнолыжный курорт признали самым доступным в РФ

Горнолыжный курорт «Аджигардак» в госкорпорации «Туризм.РФ» сочли самым доступным в стране. Об этом сообщили в госкорпорации «Туризм.РФ» со ссылкой на данные аналитиков сервисов бронирования.
«„Аджигардак“, „Лаго-Наки“ и „Белокуриха“ названы самыми доступными горнолыжными курортами России», — подчеркнули в пресс-службе компании. Там отметили, что средняя стоимость проживания в Аше, ближайшем городе к курорту, составила 2,5 тысячи рублей в сутки.
На курорте планируется строительство новых гостиниц и модернизация инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», что сделает его еще более привлекательным для туристов. Инвестиции будут направлены на улучшение качества сервиса и развитие туризма.
В курорт «Аджигардак» в ближайшие годы будет вложено порядка 60 миллиардов рублей. Губернатор региона Алексей Текслер отметил, что к 2028 году курорт планируют сделать одним из ключевых мест отдыха на Урале.
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