В лучший горнолыжный курорт РФ в Челябинской области вложат 60 миллиардов рублей

В горнолыжный курорт «Аджигардак» в Ашинском районе (Челябинская область) инвестируют порядка 60 млрд рублей. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в ходе селекторного совещания с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
«Развивается лучший российский горнолыжный курорт „Аджигардак“. В рамках первой очереди будет инвестировано более 20 млрд рублей очередь. До конца реализации проекта к 2028 году планируется направить около 60 млрд рублей», — заявил Текслер.
Глава региона добавил, что в области находится девять горнолыжных центров, где действует 52 трассы общей протяженностью 57 км. Во второй половине ноябре большинство из них откроется. За сезон власти ожидают более 1,8 млн горнолыжников.
Селекторное совещание проходит в ходе визита Решетникова в Челябинскую область. Министр прибыл на горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом. В заседании по интернет-связи приняли участие руководители двух десятков регионов, руководство Минтранса РФ.
В октября госкорпорация «Туризм.РФ» признала «Аджигардак» лучшим горнолыжным курортом страны. Развитие туризма стало одной из тем в череде вопросов, которые Решетников поднял в ходе поездки в Челябинскую область. День у руководителя начался с экскурсии по «Солнечной долине», которую провел Текслер.
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