Депутат думы Урая (ХМАО) Артем Кукушкин, устроивший драку со своим помощником Алексеем Бакшеевым, отделался штрафом. По данным источников URA.RU, он заплатит четыре тысячи рублей за употребление наркотиков.
«Мировой суд рассмотрел дело Кукушкина. Ему присудили штраф в размере четыре тысячи рублей и отпустили домой. Телефон у депутата изъяли силовики, которые ждут результатов экспертизы содержимого трех подозрительных свертков, найденных в квартире, где Кукушкин, его помощник Бакшеев и хозяйка жилплощади устроили вечеринку с мордобоем», — сообщает инсайдер.
Дозвониться до Кукушкина не удалось, телефон абонента выключен. На сайте суда размещена информация о том, что депутат проходит по статье 6.9 КоАП РФ, а не по статье 6.9.1. (уклонение от прохождения диагностики).
Ранее URA.RU сообщало, что Кукушкин провел двое суток под административным арестом после драки со своим помощником. Полицию вызвали соседи, отреагировавшие на шум.
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