Московские ревизоры поставили «неуд» пермским следователям МВД за расследование уголовных дел

Комиссия МВД из Москвы, которая проверяла работу следственного управления краевого МВД осталась недовольна расследованием уголовных дел. По данному пункту ревизоры поставили пермским следователям «неуд». Информация об этом содержится в результатах проверки работы пермского управления (имеется в распоряжении редакции).
«Для оценки расследования было отобрано 215 уголовных дел. Все они были тщательно изучены. Выяснилось, что фактически каждое второе дело не велось должным образом. За месяц с момента возбуждения по делам не было проведено ни одного следственного действия. В рамках анализа было изучено 106 уголовных дел. При этом указания руководителя имеются лишь по 22,2% дел, тогда как этот показатель должен быть не менее 70%», — говорится в отчете комиссии.
Из 215 проверенных уголовных дел в 103 были обнаружены нарушения. Ревизоры выявили, что в 37 случаях следственные действия были проведены с нарушением УПК РФ, в 24 случаях поручения следователей не были зарегистрированы, а в 42 случаях планы расследования были несогласованны. Также установлено, что из 215 уголовных дел, которые комиссия отобрала для проверки, руководством изучено лишь девять, то есть 4,1%, а показатель изученных дел должен составлять не менее 20%. По результатам проверки расследования уголовных дел ГСУ МВД по Пермскому краю была поставлена оценка «неудовлетворительно». URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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