Московские ревизоры поставили «неуд» пермским следователям МВД за расследование уголовных дел

Ревизоры из Москвы недовольны работой пермских следователей МВД
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия МВД нашла нарушения в работе следователей пермского главка полиции
Комиссия МВД нашла нарушения в работе следователей пермского главка полиции Фото:

Комиссия МВД из Москвы, которая проверяла работу следственного управления краевого МВД осталась недовольна расследованием уголовных дел. По данному пункту ревизоры поставили пермским следователям «неуд». Информация об этом содержится в результатах проверки работы пермского управления (имеется в распоряжении редакции).

«Для оценки расследования было отобрано 215 уголовных дел. Все они были тщательно изучены. Выяснилось, что фактически каждое второе дело не велось должным образом. За месяц с момента возбуждения по делам не было проведено ни одного следственного действия. В рамках анализа было изучено 106 уголовных дел. При этом указания руководителя имеются лишь по 22,2% дел, тогда как этот показатель должен быть не менее 70%», — говорится в отчете комиссии.

Из 215 проверенных уголовных дел в 103 были обнаружены нарушения. Ревизоры выявили, что в 37 случаях следственные действия были проведены с нарушением УПК РФ, в 24 случаях поручения следователей не были зарегистрированы, а в 42 случаях планы расследования были несогласованны. Также установлено, что из 215 уголовных дел, которые комиссия отобрала для проверки, руководством изучено лишь девять, то есть 4,1%, а показатель изученных дел должен составлять не менее 20%. По результатам проверки расследования уголовных дел ГСУ МВД по Пермскому краю была поставлена оценка «неудовлетворительно». URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Комиссия МВД из Москвы, которая проверяла работу следственного управления краевого МВД осталась недовольна расследованием уголовных дел. По данному пункту ревизоры поставили пермским следователям «неуд». Информация об этом содержится в результатах проверки работы пермского управления (имеется в распоряжении редакции). «Для оценки расследования было отобрано 215 уголовных дел. Все они были тщательно изучены. Выяснилось, что фактически каждое второе дело не велось должным образом. За месяц с момента возбуждения по делам не было проведено ни одного следственного действия. В рамках анализа было изучено 106 уголовных дел. При этом указания руководителя имеются лишь по 22,2% дел, тогда как этот показатель должен быть не менее 70%», — говорится в отчете комиссии. Из 215 проверенных уголовных дел в 103 были обнаружены нарушения. Ревизоры выявили, что в 37 случаях следственные действия были проведены с нарушением УПК РФ, в 24 случаях поручения следователей не были зарегистрированы, а в 42 случаях планы расследования были несогласованны. Также установлено, что из 215 уголовных дел, которые комиссия отобрала для проверки, руководством изучено лишь девять, то есть 4,1%, а показатель изученных дел должен составлять не менее 20%. По результатам проверки расследования уголовных дел ГСУ МВД по Пермскому краю была поставлена оценка «неудовлетворительно». URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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