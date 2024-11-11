В Челябинске обанкротили завод теплоизоляционных изделий. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда региона.
«В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по заявлению Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Челябинска о признании ООО „Челябинский завод теплоизоляционных изделий“ несостоятельным (банкротом). Заявление Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Челябинска признано обоснованным и включено в реестр требований кредиторов второй и третьей очереди», — говорится в определении суда. В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве — наблюдение. Временным управляющим ООО «Челябинский завод теплоизоляционных изделий» утвержден Василий Георгиевич Белов, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Меркурий“
Согласно базе «Сбис», завод зарегистрирован в 2010 году, профиль — производство стекловолокна. Завод находится на Копейском шоссе. Выручка предприятия за 2023 год превысила 19 миллионов рублей. При этом сотрудников на предприятии на данный момент не числится.
URA.RU отправило на завод запрос. На момент выхода публикации ответ не поступил.
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