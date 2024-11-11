11 ноября 2024

В Пермском крае еще один округ решил ввести туристический налог с 2025 года

В Краснокамском округе с 2025 года решили ввести налог для туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Краснокамские власти предлагают брать налог с туристов
Краснокамские власти предлагают брать налог с туристов Фото:

Краснокамский городской округ Пермского края может стать еще одним муниципалитетом, где будет действовать туристический налог. Как следует из проекта решения думы округа, введение такого налога предполагается с 1 января 2025 года. При этом каждый последующий год ставка налога будет расти на один процент.

«Установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории Краснокамского муниципального округа туристический налог. Установить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году — 1%; в 2026 году — 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%; в 2029 году и последующих годах– 5%», — говорится в проекте решения думы Краснокамского городского округа. Уточняется также, что от уплаты туристического налога освобождаются несовершеннолетние граждане и граждане, имеющие регистрацию в Краснокамском округе.

Ранее ввести туристический налог с 2025 года решили власти города Перми, а также власти Кунгурского муниципального округа. В обоих случаях ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах.

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Краснокамский городской округ Пермского края может стать еще одним муниципалитетом, где будет действовать туристический налог. Как следует из проекта решения думы округа, введение такого налога предполагается с 1 января 2025 года. При этом каждый последующий год ставка налога будет расти на один процент. «Установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории Краснокамского муниципального округа туристический налог. Установить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году — 1%; в 2026 году — 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%; в 2029 году и последующих годах– 5%», — говорится в проекте решения думы Краснокамского городского округа. Уточняется также, что от уплаты туристического налога освобождаются несовершеннолетние граждане и граждане, имеющие регистрацию в Краснокамском округе. Ранее ввести туристический налог с 2025 года решили власти города Перми, а также власти Кунгурского муниципального округа. В обоих случаях ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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