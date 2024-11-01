Налог с туристов будут собирать власти Кунгурского округа в Пермском крае

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Гостям Кунгура придется раскошелиться
Гостям Кунгура придется раскошелиться Фото:

В Кунгурском муниципальном округе введут туристический налог. Решение в первом чтении сегодня одобрила местная дума.

«Депутаты в первом чтении приняли решение о введении туристического налога на территории округа с 2025 года. Создана рабочая группа, которая обсудит механизм введения налога, в том числе определение льготных категорий», — сообщает telegram-канал «На местах». Второе чтение законопроекта намечено на ноябрь.

Ранее ввести такой налог решили власти Перми. Он будет составлять 1% от стоимости проживания в гостиницах. Планируется, что налог принесет бюджету города более 194 млн рублей за три года. В Пермском крае с туристов уже взимают плату за посещение ряда природных памятников. 

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В Кунгурском муниципальном округе введут туристический налог. Решение в первом чтении сегодня одобрила местная дума. «Депутаты в первом чтении приняли решение о введении туристического налога на территории округа с 2025 года. Создана рабочая группа, которая обсудит механизм введения налога, в том числе определение льготных категорий», — сообщает telegram-канал «На местах». Второе чтение законопроекта намечено на ноябрь. Ранее ввести такой налог решили власти Перми. Он будет составлять 1% от стоимости проживания в гостиницах. Планируется, что налог принесет бюджету города более 194 млн рублей за три года. В Пермском крае с туристов уже взимают плату за посещение ряда природных памятников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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