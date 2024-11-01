Налог с туристов будут собирать власти Кунгурского округа в Пермском крае

В Кунгурском муниципальном округе введут туристический налог. Решение в первом чтении сегодня одобрила местная дума.
«Депутаты в первом чтении приняли решение о введении туристического налога на территории округа с 2025 года. Создана рабочая группа, которая обсудит механизм введения налога, в том числе определение льготных категорий», — сообщает telegram-канал «На местах». Второе чтение законопроекта намечено на ноябрь.
Ранее ввести такой налог решили власти Перми. Он будет составлять 1% от стоимости проживания в гостиницах. Планируется, что налог принесет бюджету города более 194 млн рублей за три года. В Пермском крае с туристов уже взимают плату за посещение ряда природных памятников.
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