Умер многолетний капитан магнитогорского «Металлурга» Шишов

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В Магнитогорске почтят память своего капитана
В Магнитогорске почтят память своего капитана Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) скончался экс-игрок хоккейного клуба «Металлург» Сергей Шишов. Информацию об этом 11 ноября распространила пресс-служба клуба.

«Не стало бывшего игрока „Металлурга“ Сергея Шишова. Сергей Александрович Шишов выступал за „Металлург“ на позиции центрального нападающего. На протяжении 12 лет, с 1968 по 1981 был капитаном команды мастеров», — говорится в сообщении клуба.

В клубе добавили, что вместе с «Металлургом» Сергей Шишов выходил во вторую Лигу класс А чемпионата СССР. Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича. Прощание с Сергеем Александровичем состоится в Магнитогорске в среду, 13 ноября.

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В Магнитогорске (Челябинская область) скончался экс-игрок хоккейного клуба «Металлург» Сергей Шишов. Информацию об этом 11 ноября распространила пресс-служба клуба. «Не стало бывшего игрока „Металлурга“ Сергея Шишова. Сергей Александрович Шишов выступал за „Металлург“ на позиции центрального нападающего. На протяжении 12 лет, с 1968 по 1981 был капитаном команды мастеров», — говорится в сообщении клуба. В клубе добавили, что вместе с «Металлургом» Сергей Шишов выходил во вторую Лигу класс А чемпионата СССР. Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича. Прощание с Сергеем Александровичем состоится в Магнитогорске в среду, 13 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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