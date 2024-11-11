Умер многолетний капитан магнитогорского «Металлурга» Шишов

В Магнитогорске (Челябинская область) скончался экс-игрок хоккейного клуба «Металлург» Сергей Шишов. Информацию об этом 11 ноября распространила пресс-служба клуба.
«Не стало бывшего игрока „Металлурга“ Сергея Шишова. Сергей Александрович Шишов выступал за „Металлург“ на позиции центрального нападающего. На протяжении 12 лет, с 1968 по 1981 был капитаном команды мастеров», — говорится в сообщении клуба.
В клубе добавили, что вместе с «Металлургом» Сергей Шишов выходил во вторую Лигу класс А чемпионата СССР. Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича. Прощание с Сергеем Александровичем состоится в Магнитогорске в среду, 13 ноября.
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