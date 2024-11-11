Прокуратура заставила школы челябинского района снизить бюрократию

© Служба новостей «URA.RU»
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В Аше 12 школ привлекли к ответственности за излишние требования к педагогам
В Аше 12 школ привлекли к ответственности за излишние требования к педагогам Фото:

В Аше Челябинской области прокуратура обнаружила в школах излишние бюрократические обязанности на педагогах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, нарушения закона устранили, а директоров 12 школ привлекли к ответственности.

«Ашинская прокуратура установила, что руководителям школ позволяют предъявлять к учителям избыточные требования. В результате вмешательства прокуратуры нарушения устранены, руководители 12 организаций привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, учителей обязали не только вести документацию и отчеты, но и проводить паспортизацию и инвентаризацию кабинетов. Педагоги проводили списание имущества, разрабатывали инструкции по охране труда и техники безопасности. Учителя биологии ежегодно должны были составлять планы по благоустройству и озеленению.

На классных руководителей также возложили учет социально незащищенных детей и учеников из неблагополучных семей. Они также составляли общешкольные планы воспитательной работы. После проверки прокурор вынес управлению образования района представление.

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В Аше Челябинской области прокуратура обнаружила в школах излишние бюрократические обязанности на педагогах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, нарушения закона устранили, а директоров 12 школ привлекли к ответственности. «Ашинская прокуратура установила, что руководителям школ позволяют предъявлять к учителям избыточные требования. В результате вмешательства прокуратуры нарушения устранены, руководители 12 организаций привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в ведомстве. Как уточнили в прокуратуре, учителей обязали не только вести документацию и отчеты, но и проводить паспортизацию и инвентаризацию кабинетов. Педагоги проводили списание имущества, разрабатывали инструкции по охране труда и техники безопасности. Учителя биологии ежегодно должны были составлять планы по благоустройству и озеленению. На классных руководителей также возложили учет социально незащищенных детей и учеников из неблагополучных семей. Они также составляли общешкольные планы воспитательной работы. После проверки прокурор вынес управлению образования района представление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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