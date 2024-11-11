Прокуратура заставила школы челябинского района снизить бюрократию

В Аше Челябинской области прокуратура обнаружила в школах излишние бюрократические обязанности на педагогах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, нарушения закона устранили, а директоров 12 школ привлекли к ответственности.
«Ашинская прокуратура установила, что руководителям школ позволяют предъявлять к учителям избыточные требования. В результате вмешательства прокуратуры нарушения устранены, руководители 12 организаций привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре, учителей обязали не только вести документацию и отчеты, но и проводить паспортизацию и инвентаризацию кабинетов. Педагоги проводили списание имущества, разрабатывали инструкции по охране труда и техники безопасности. Учителя биологии ежегодно должны были составлять планы по благоустройству и озеленению.
На классных руководителей также возложили учет социально незащищенных детей и учеников из неблагополучных семей. Они также составляли общешкольные планы воспитательной работы. После проверки прокурор вынес управлению образования района представление.
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