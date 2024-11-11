В Челябинске вновь взлетели цены на квартиры в новостройках. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость новых квартир поднялась до 162 тысяч рублей за «квадрат»
Стоимость новых квартир поднялась до 162 тысяч рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске с 24 октября по 7 ноября стоимость квартир в новостройках вновь выросла на 10% со 145 тысяч 500 рублей до 161 тысячи 700 рублей за квадратный метр. Ране стоимость квартир поднималась в сентябре. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 24 октября по 7 ноября 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла со 145 тысяч 500 рублей до 161 тысячи 700 рублей. Минимальная стоимость объекта на данный момент составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей, максимальная — 14 миллионов 900 тысяч рублей за объект», — cледует из динамики цен на сайте Restate.

Как отмечают эксперты, несмотря на рост цен, спрос на жилую недвижимость в городе стремительно падает. Пытаясь продать жилье в новостройках, застройщики устраивают специальные акции и предлагают 10% скидки.

Стоимость квартир в новостройках поднялась на 10%
Стоимость квартир в новостройках поднялась на 10%
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 24 октября по 7 ноября стоимость квартир в новостройках вновь выросла на 10% со 145 тысяч 500 рублей до 161 тысячи 700 рублей за квадратный метр. Ране стоимость квартир поднималась в сентябре. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 24 октября по 7 ноября 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла со 145 тысяч 500 рублей до 161 тысячи 700 рублей. Минимальная стоимость объекта на данный момент составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей, максимальная — 14 миллионов 900 тысяч рублей за объект», — cледует из динамики цен на сайте Restate. Как отмечают эксперты, несмотря на рост цен, спрос на жилую недвижимость в городе стремительно падает. Пытаясь продать жилье в новостройках, застройщики устраивают специальные акции и предлагают 10% скидки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...