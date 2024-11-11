В Челябинске с 24 октября по 7 ноября стоимость квартир в новостройках вновь выросла на 10% со 145 тысяч 500 рублей до 161 тысячи 700 рублей за квадратный метр. Ране стоимость квартир поднималась в сентябре. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 24 октября по 7 ноября 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла со 145 тысяч 500 рублей до 161 тысячи 700 рублей. Минимальная стоимость объекта на данный момент составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей, максимальная — 14 миллионов 900 тысяч рублей за объект», — cледует из динамики цен на сайте Restate.
Как отмечают эксперты, несмотря на рост цен, спрос на жилую недвижимость в городе стремительно падает. Пытаясь продать жилье в новостройках, застройщики устраивают специальные акции и предлагают 10% скидки.
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