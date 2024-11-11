На памятник установили подсветку
В Чусовом (Пермский край) провели реконструкцию памятнику Ленина. Ему сделали подсветку так, что в ночное время монумент становится красным. Фотографии выложил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Памятник Владимиру Ленину обрел завершенный вид. Мы доработали архитектурную подсветку, добавили ярких красок. Теперь он выглядит еще более впечатляюще», — сказано в сообщении.
Белов добавил, что реконструкцию памятника провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители сами выбрали этот памятник среди объектов, которые были предложены для реставрации.
Подсветку сделали в рамках национального проекта
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