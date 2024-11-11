В Пермском крае памятник Ленину после реконструкции стал красным. Фото

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На памятник установили подсветку
На памятник установили подсветку Фото:

В Чусовом (Пермский край) провели реконструкцию памятнику Ленина. Ему сделали подсветку так, что в ночное время монумент становится красным. Фотографии выложил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Памятник Владимиру Ленину обрел завершенный вид. Мы доработали архитектурную подсветку, добавили ярких красок. Теперь он выглядит еще более впечатляюще», — сказано в сообщении.

Белов добавил, что реконструкцию памятника провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители сами выбрали этот памятник среди объектов, которые были предложены для реставрации.

Подсветку сделали в рамках национального проекта
Подсветку сделали в рамках национального проекта
Фото:

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В Чусовом (Пермский край) провели реконструкцию памятнику Ленина. Ему сделали подсветку так, что в ночное время монумент становится красным. Фотографии выложил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Памятник Владимиру Ленину обрел завершенный вид. Мы доработали архитектурную подсветку, добавили ярких красок. Теперь он выглядит еще более впечатляюще», — сказано в сообщении. Белов добавил, что реконструкцию памятника провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители сами выбрали этот памятник среди объектов, которые были предложены для реставрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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