В районе ХМАО построили временный мост через реку

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В Нижневартовском районе ХМАО запустили движение транспорта по понтонному мосту
В Нижневартовском районе ХМАО запустили движение транспорта по понтонному мосту Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО завершено строительство временного моста через реку Вах, обеспечившего проезд для автотранспорта. Об этом сообщили власти района на официальном сайте.

«Открыт проезд по наплавному мосту на 46 км реки Вах. Его грузоподъемность составляет не более 20 тонн», — уточняется в публикации.

С открытием моста возобновляется ежедневное движение автобусов по маршруту Большетархово — Нижневартовск — Большетархово. Время отправления из Нижневартовска — 17:00.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через реку из-за ледостава. Специалисты будут устанавливать наплавной мост.

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В Нижневартовском районе ХМАО завершено строительство временного моста через реку Вах, обеспечившего проезд для автотранспорта. Об этом сообщили власти района на официальном сайте. «Открыт проезд по наплавному мосту на 46 км реки Вах. Его грузоподъемность составляет не более 20 тонн», — уточняется в публикации. С открытием моста возобновляется ежедневное движение автобусов по маршруту Большетархово — Нижневартовск — Большетархово. Время отправления из Нижневартовска — 17:00. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через реку из-за ледостава. Специалисты будут устанавливать наплавной мост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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